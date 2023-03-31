Новые промышленные стратегии, заточенные на вооружение, - вызов нынешнего времени, - Заривна

"Геополитически война в Украине демонстрирует, что войны великих держав, особенно войны на истощение, являются конфликтами, которые зависят от промышленности. Усилия по развертыванию, вооружению, обеспечению сил являются крайне важной задачей", - написала Заривна.

По ее словам, российская армия наглядно продемонстрировала, что Москва не готовилась к изнурительной войне с Украиной. И не рассчитывала на мощную поддержку Запада, получаемую нашим государством.

"И фундаментом дипломатических рычагов часто является именно мощность войска, промышленности и способность вести длительную войну на истощение", - добавляет она.

В целом, в Офисе президента убеждены: именно союзники способны распределить промышленную нагрузку и выстроить систему и алгоритмы производства необходимых вооружений.