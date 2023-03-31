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Новые промышленные стратегии, заточенные на вооружение, - вызов нынешнего времени, - Заривна

Фото: новые промышленные стратегии, заточенные на вооружение, - вызов нынешнего времени (facebook com easternforce)
Автор: Артем Горовенко

Новые промышленные стратегии, заточенные на вооружение, вызовы нынешнего времени. Ибо от этого зависит сдерживание от глобальной войны.

Об этом заявила советник главы Офиса президента Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Геополитически война в Украине демонстрирует, что войны великих держав, особенно войны на истощение, являются конфликтами, которые зависят от промышленности. Усилия по развертыванию, вооружению, обеспечению сил являются крайне важной задачей", - написала Заривна.

По ее словам, российская армия наглядно продемонстрировала, что Москва не готовилась к изнурительной войне с Украиной. И не рассчитывала на мощную поддержку Запада, получаемую нашим государством.

"И фундаментом дипломатических рычагов часто является именно мощность войска, промышленности и способность вести длительную войну на истощение", - добавляет она.

В целом, в Офисе президента убеждены: именно союзники способны распределить промышленную нагрузку и выстроить систему и алгоритмы производства необходимых вооружений.

Напомним, Резников сообщал, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое может начаться в апреле-мае.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страны-партнеры не должны считать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ решающим.

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Офис президентаВторжение России в Украину