Нові правила візової політики від Трампа: відмова через діабет, ожиріння та вік

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала співробітникам консульств і посольств не видавати візи іммігрантам похилого віку, а також тим, хто має певні захворювання, включно з діабетом і ожирінням.

Згідно з телеграмою Держдепартаменту, направленою за кордон, такі особи можуть розглядатися як потенційний "суспільний тягар" через можливі проблеми зі здоров'ям або вікові обмеження.

Розширений перелік захворювань

У новій настанові перелічено стани, які можуть вплинути на рішення про видачу візи: серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, онкологічні захворювання, діабет, порушення обміну речовин, неврологічні та психічні розлади.

Серед додаткових чинників згадуються ожиріння, яке може провокувати астму, апное уві сні та підвищений тиск.

Усі ці стани можуть потребувати тривалого і дорогого лікування, яке, на думку американської влади, має оплачуватися без залучення ресурсів уряду США.

Повноваження візових співробітників

Нові рекомендації значно розширюють можливості співробітників візових відділів під час оцінки заявників.

Їм доручено з'ясовувати, чи є у кандидата кошти для оплати медичного обслуговування, і на підставі цього ухвалювати рішення про видачу візи.

Експерти зазначають, що такі правила можуть ускладнити в'їзд до США для значної частини літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями.