Новые правила визовой политики от Трампа: отказ из-за диабета, ожирения и возраста

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила для консульств и посольств, согласно которым визы не будут выдаваться по "особым" причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CBS News.
Администрация президента США Дональда Трампа предписала сотрудникам консульств и посольств не выдавать визы иммигрантам пожилого возраста, а также тем, кто имеет определенные заболевания, включая диабет и ожирение.
Согласно телеграмме Госдепартамента, направленной за рубеж, такие лица могут рассматриваться как потенциальное "общественное бремя" из-за возможных проблем со здоровьем или возрастных ограничений.
В новом руководстве перечислены состояния, которые могут повлиять на решение о выдаче визы: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические и психические расстройства.
Среди дополнительных факторов упоминаются ожирение, которое может провоцировать астму, апноэ во сне и повышенное давление.
Все эти состояния могут потребовать длительного и дорогостоящего лечения, которое, по мнению американских властей, должно оплачиваться без привлечения ресурсов правительства США.
Новые рекомендации значительно расширяют возможности сотрудников визовых отделов при оценке заявителей.
Им поручено выяснять, есть ли у кандидата средства для оплаты медицинского обслуживания, и на основании этого принимать решение о выдаче визы.
Эксперты отмечают, что такие правила могут затруднить въезд в США для значительной части пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
