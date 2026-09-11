Нові правила роботи Multiplex у Києві: що буде з квитками під час повітряної тривоги
У зв'язку із запровадженням у Києві диференційованих рівнів повітряної тривоги мережа кінотеатрів Multiplex оновила алгоритм роботи та правила повернення квитків.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у Multiplex.
Чи працюють кінотеатри в тривогу
Під час "жовтого" рівня тривоги
Показ зупиняється, гостям повідомляють про загрозу та напрямок до укриття (це ж повідомлення виводиться на екран).
Сеанс може бути відновлений, оскільки "жовтий" рівень не означає автоматичного скасування. Повернення квитків передбачене для тих гостей, які вирішили покинути сеанс.
Під час "червоного" рівня тривоги
Робота кінотеатру зупиняється, сеанси скасовуються, а всі мають переміститися до безпечного місця (після завершення тривоги або її зниження до "жовтого" рівня робота може відновитися).
У разі скасування сеансу через "червоний" рівень гості можуть оформити повернення квитків у вигляді промокодів на майбутній сеанс.
Правила ТРЦ
Алгоритм у конкретному кінотеатрі може відрізнятися залежно від рішень місцевої влади чи правил торговельно-розважального центру.
Якщо правила ТРЦ вимагають припинити роботу під час будь-якого рівня тривоги, кінотеатр дотримується цих вимог.
Multiplex у Києві
У Києві кінотеатри мережі Multiplex розміщені у ТРЦ Lavina Mall, "Проспект", "Атмосфера", "Комод", ЦУМ, Victoria Gardens, Retroville та Respublika.
Чи працюють ТРЦ в тривогу
- Lavina Mall в "жовту" тривогу продовжує працювати у штатному режимі, а у разі оголошення червоного рівня тривоги робота ТРЦ призупиняється.
- ЦУМ у коментарі РБК-Україна повідомляв, що універмаг, як і раніше, зачиняється під час повітряних тривог незалежно від типу загрози.
- Victoria Gardens під час жовтого рівня загрози не зачиняється: вхід та укриття працюють у звичному режимі.Рішення про роботу конкретного магазину чи закладу приймає сам магазин, тому окремі точки можуть бути тимчасово зачинені. Під час червоного рівня загрози ТРЦ зачиняється.
- Retroville під час оголошення жовтого рівня тривоги продовжує роботу. Там зазначають, що перебування відвідувачів у ТРЦ здійснюється на їх власний розсуд а адміністрація ТРЦ не несуть відповідальності за життя та здоров'я людей. Під час жовтого рівня загрози працюють магазини, які надали добровільну згоду. Під час червоного рівня загрози ТРЦ зачиняється. Якщо повітряна тривога триває або вмикається після 21:00 - працює лише гіпермаркет NOVUS та прикасова зона (за бажанням орендарів).