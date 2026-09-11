Новые правила работы Multiplex в Киеве: что будет с билетами во время воздушной тревоги

В связи с введением в Киеве дифференцированных уровней воздушной тревоги сеть кинотеатров Multiplex обновила алгоритм работы и правила возврата билетов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Multiplex.

Работают ли кинотеатры в тревогу

Во время "желтого" уровня тревоги

Показ останавливается, гостям сообщают об угрозе и направлении к укрытию (это сообщение выводится на экран).

Сеанс может быть возобновлен, поскольку "желтый" уровень не означает автоматической отмены. Возврат билетов предназначен для гостей, которые решили покинуть сеанс.

Во время "красного" уровня тревоги

Работа кинотеатра останавливается, сеансы отменяются, а все должны переместиться в безопасное место (после завершения тревоги или ее понижения до "желтого" уровня работа может возобновиться).

В случае отмены сеанса из-за "красного" уровня гости могут оформить возврат билетов в виде промокодов на предстоящий сеанс.

Правила ТРЦ

Алгоритм в конкретном кинотеатре может отличаться в зависимости от решений местных властей или правил торгово-развлекательного центра.

Если правила ТРЦ требуют прекратить работу во время любого уровня тревоги, кинотеатр соблюдает эти требования.

Multiplex в Киеве

В Киеве кинотеатры сети Multiplex размещены в ТРЦ Lavina Mall, "Проспект", "Атмосфера", "Комод", ЦУМ, Victoria Gardens, Retroville и Respublika.

Работают ли ТРЦ в тревогу