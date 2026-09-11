Новые правила работы Multiplex в Киеве: что будет с билетами во время воздушной тревоги
В связи с введением в Киеве дифференцированных уровней воздушной тревоги сеть кинотеатров Multiplex обновила алгоритм работы и правила возврата билетов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Multiplex.
Работают ли кинотеатры в тревогу
Во время "желтого" уровня тревоги
Показ останавливается, гостям сообщают об угрозе и направлении к укрытию (это сообщение выводится на экран).
Сеанс может быть возобновлен, поскольку "желтый" уровень не означает автоматической отмены. Возврат билетов предназначен для гостей, которые решили покинуть сеанс.
Во время "красного" уровня тревоги
Работа кинотеатра останавливается, сеансы отменяются, а все должны переместиться в безопасное место (после завершения тревоги или ее понижения до "желтого" уровня работа может возобновиться).
В случае отмены сеанса из-за "красного" уровня гости могут оформить возврат билетов в виде промокодов на предстоящий сеанс.
Правила ТРЦ
Алгоритм в конкретном кинотеатре может отличаться в зависимости от решений местных властей или правил торгово-развлекательного центра.
Если правила ТРЦ требуют прекратить работу во время любого уровня тревоги, кинотеатр соблюдает эти требования.
Multiplex в Киеве
В Киеве кинотеатры сети Multiplex размещены в ТРЦ Lavina Mall, "Проспект", "Атмосфера", "Комод", ЦУМ, Victoria Gardens, Retroville и Respublika.
Работают ли ТРЦ в тревогу
- Lavina Mall в "желтую" тревогу продолжает работать в штатном режиме, а в случае объявления красного уровня тревоги работа ТРЦ приостанавливается.
- ЦУМ в комментарии РБК-Украина сообщал, что универмаг по-прежнему закрывается во время воздушных тревог вне зависимости от типа угрозы.
- Victoria Gardens во время желтого уровня угрозы не закрывается: вход и укрытие работают в обычном режиме. Решение о работе конкретного магазина или заведения принимает сам магазин, поэтому отдельные точки могут быть временно закрыты. Во время красного уровня угрозы ТРЦ закрывается.
- Retroville во время объявления желтого уровня тревоги продолжает работу. Там отмечают, что пребывание посетителей в ТРЦ осуществляется по их собственному усмотрению, а администрация ТРЦ не несет ответственности за жизнь и здоровье людей. Во время желтого уровня угрозы работают магазины, которые дали добровольное согласие. Во время красного уровня угроза ТРЦ закрывается. Если воздушная тревога продолжается или включается после 21:00 - работает только гипермаркет NOVUS и прикасовая зона (по желанию арендаторов).