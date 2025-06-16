Нові правила в Польщі: як отримати сертифікат з польської мови та скільки це коштує

Для чого потрібен мовний сертифікат

Сертифікат із польської мови як іноземної - це єдиний державний документ, який офіційно підтверджує рівень володіння мовою. Його вимагають:

при вступі до поліцеальних і вищих навчальних закладів Польщі;

для отримання польського громадянства;

при працевлаштуванні в держустанови чи сферу охорони здоров’я (B1-B2);

для визнання знань мови за кордоном - наприклад, у Німеччині, Білорусі чи США.

Сертифікат полегшує процес поселення, отримання трудового договору та вступу до університетів, а також звільняє від підготовчих мовних курсів.

Хто може отримати сертифікат без іспиту

Новий закон дозволяє іноземцям та громадянам Польщі, які постійно проживають за кордоном, отримати сертифікат без складання іспиту, якщо вони здобули освіту в польському ліцеї, училищі чи виші. У такому разі потрібно подати заяву до Державної комісії разом із дипломами.

Як проходить сертифікація мови

Іспит організовує Державна комісія з сертифікації знання польської мови як іноземної. Він проходить 4 рази на рік і складається з письмової (аудіювання, граматика, письмо, читання) та усної частини.

Популярні рівні - B1, B2, C1. Для успішного складання потрібно набрати не менше 50% з кожного блоку.

Вартість сертифікатів становить:

B1, B2 - 150 євро + 20 євро за сертифікат;

C1 - 180 євро + 20 євро.

Загальний строк отримання сертифіката - близько 4,5-5 місяців після іспиту.

Як зареєструватися

Інформація про вільні місця з’являється на сайті certyfikatpolski.pl за 60 днів до старту реєстрації. У великих містах місця закінчуються швидко, тому експерти радять шукати центри в менших населених пунктах.

Оплачувати іспит слід лише після підтвердження реєстрації від екзаменаційного осередку. Інакше платіж можуть не зарахувати.

До тесту допускаються повнолітні іноземці або громадяни Польщі, які постійно проживають за кордоном. За окремою згодою голови комісії до іспиту можуть бути допущені й неповнолітні.