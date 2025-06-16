Новые правила в Польше: как получить сертификат по польскому языку и сколько это стоит

С 2025 года иностранцы, которые хотят поступить в полицеальные школы в Польше, должны предоставить сертификат о знании польского языка на уровне не менее B1. Это предусмотрено новым законом, подписанным президентом Анджеем Дудой 8 мая.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адъюнкта в Институте славистики Польской академии наук Павла Левчука "Польскому радио".
Сертификат по польскому языку как иностранному - это единственный государственный документ, который официально подтверждает уровень владения языком. Его требуют:
Сертификат облегчает процесс поселения, получения трудового договора и поступления в университеты, а также освобождает от подготовительных языковых курсов.
Новый закон позволяет иностранцам и гражданам Польши, постоянно проживающим за рубежом, получить сертификат без сдачи экзамена, если они получили образование в польском лицее, училище или вузе. В таком случае нужно подать заявление в Государственную комиссию вместе с дипломами.
Экзамен организует Государственная комиссия по сертификации знания польского языка как иностранного. Он проходит 4 раза в год и состоит из письменной (аудирование, грамматика, письмо, чтение) и устной части.
Популярные уровни - B1, B2, C1. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 50% по каждому блоку.
Стоимость сертификатов составляет:
Общий срок получения сертификата - около 4,5-5 месяцев после экзамена.
Информация о свободных местах появляется на сайте certyfikatpolski.pl за 60 дней до старта регистрации. В крупных городах места заканчиваются быстро, поэтому эксперты советуют искать центры в меньших населенных пунктах.
Оплачивать экзамен следует только после подтверждения регистрации от экзаменационной ячейки. Иначе платеж могут не зачислить.
К тесту допускаются совершеннолетние иностранцы или граждане Польши, постоянно проживающие за рубежом. По отдельному согласию председателя комиссии к экзамену могут быть допущены и несовершеннолетние.
Ранее РБК-Украина писало, что Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного. Его могут добавить в перечень языков для сдачи экзамена "восьмиклассника" в рамках образовательной реформы 2026-2027 годов. Также украинским ученикам в Польше доступны дополнительные занятия по предметам и поддержка ассистентов.
Напомним, в Польше можно учиться на английском языке, но такое обучение платное и дороже польскоязычных программ. Для поступления нужно подтвердить знание английского сертификатом уровня B2 или выше, хотя на некоторые специальности сертификат не обязателен. Самые известные университеты предлагают англоязычные курсы по цене от 1500 до 5200 евро в год. Бесплатное образование в Польше доступно только при условии знания польского языка на уровне С1.
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