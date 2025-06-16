Новые правила в Польше: как получить сертификат по польскому языку и сколько это стоит

Для чего нужен языковой сертификат

Сертификат по польскому языку как иностранному - это единственный государственный документ, который официально подтверждает уровень владения языком. Его требуют:

при поступлении в полицеальные и высшие учебные заведения Польши;

для получения польского гражданства;

при трудоустройстве в госучреждения или сферу здравоохранения (B1-B2);

для признания знаний языка за рубежом - например, в Германии, Беларуси или США.

Сертификат облегчает процесс поселения, получения трудового договора и поступления в университеты, а также освобождает от подготовительных языковых курсов.

Кто может получить сертификат без экзамена

Новый закон позволяет иностранцам и гражданам Польши, постоянно проживающим за рубежом, получить сертификат без сдачи экзамена, если они получили образование в польском лицее, училище или вузе. В таком случае нужно подать заявление в Государственную комиссию вместе с дипломами.

Как проходит сертификация языка

Экзамен организует Государственная комиссия по сертификации знания польского языка как иностранного. Он проходит 4 раза в год и состоит из письменной (аудирование, грамматика, письмо, чтение) и устной части.

Популярные уровни - B1, B2, C1. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 50% по каждому блоку.

Стоимость сертификатов составляет:

B1, B2 - 150 евро + 20 евро за сертификат;

C1 - 180 евро + 20 евро.

Общий срок получения сертификата - около 4,5-5 месяцев после экзамена.

Как зарегистрироваться

Информация о свободных местах появляется на сайте certyfikatpolski.pl за 60 дней до старта регистрации. В крупных городах места заканчиваются быстро, поэтому эксперты советуют искать центры в меньших населенных пунктах.

Оплачивать экзамен следует только после подтверждения регистрации от экзаменационной ячейки. Иначе платеж могут не зачислить.

К тесту допускаются совершеннолетние иностранцы или граждане Польши, постоянно проживающие за рубежом. По отдельному согласию председателя комиссии к экзамену могут быть допущены и несовершеннолетние.