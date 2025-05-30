Українська як друга іноземна? Що зміниться для школярів у Польщі й коли
Польща підтримує викладання української мови у школах як другої іноземної. Крім того, учням з України доступні за потреби додаткові заняття з певних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України
Що і коли може змінитись для українських учнів у Польщі
Минулого тижня в межах робочого візиту української делегації у Варшаву відбулась зустріч:
- міністра освіти й науки України Оксена Лісового;
- першого заступника українського міністра Євгена Кудрявця;
- міністерки національної освіти Республіки Польща Барбари Новацької;
- посла України в Польщі Василя Бондаря.
За результатами заходу у МОН повідомили, що польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної.
Під час зустрічі польська сторона повідомила також, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" - обов'язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти.
Уточнюється, що це питання можуть врахувати в межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026-2027 роки.
Програми для викладання української мови як другої іноземної в польських школах розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.
"МОН спільно з партнерами працює над тим, щоб українські діти за кордоном не втрачали зв'язок з Україною та мали змогу вивчати українознавчі предмети", - наголосили у міністерстві.
Зустріч у Варшаві (фото: mon.gov.ua)
Коли у школах Польщі можуть викладати українську: умови
У межах чинного польського законодавства, школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:
- за ініціативи батьків - вони можуть написати відповідне звернення до адміністрації польської школи (у разі виникнення труднощів громадянам радять звертатись до Посольства України в Республіці Польща);
- якщо є кадрова спроможність - вчитель української мови, якого можна працевлаштувати;
- якщо є сформована група учнів;
- за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.
Підтримка українських дітей у Польщі: що пропонують школи
Насамкінець у МОН розповіли, що у польських школах передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:
- додаткові безплатні заняття з польської мови;
- додаткові заняття з певного предмета;
- навчання на підготовчому відділенні;
- допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження;
- допомога міжкультурного асистента.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Польщі можуть штрафувати українців, чиї діти не ходять до школи.
Читайте також про вищу освіту в Польщі - як українцям вступити на навчання і чи потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).
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