Українська як друга іноземна? Що зміниться для школярів у Польщі й коли

Польща підтримує викладання української мови у школах як другої іноземної. Крім того, учням з України доступні за потреби додаткові заняття з певних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України

Що і коли може змінитись для українських учнів у Польщі

Минулого тижня в межах робочого візиту української делегації у Варшаву відбулась зустріч:

міністра освіти й науки України Оксена Лісового;

першого заступника українського міністра Євгена Кудрявця;

міністерки національної освіти Республіки Польща Барбари Новацької;

посла України в Польщі Василя Бондаря.

За результатами заходу у МОН повідомили, що польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної.

Під час зустрічі польська сторона повідомила також, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" - обов'язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти.

Уточнюється, що це питання можуть врахувати в межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026-2027 роки.

Програми для викладання української мови як другої іноземної в польських школах розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.

"МОН спільно з партнерами працює над тим, щоб українські діти за кордоном не втрачали зв'язок з Україною та мали змогу вивчати українознавчі предмети", - наголосили у міністерстві.

Зустріч у Варшаві (фото: mon.gov.ua)

Коли у школах Польщі можуть викладати українську: умови

У межах чинного польського законодавства, школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:

за ініціативи батьків - вони можуть написати відповідне звернення до адміністрації польської школи (у разі виникнення труднощів громадянам радять звертатись до Посольства України в Республіці Польща);

якщо є кадрова спроможність - вчитель української мови, якого можна працевлаштувати;

якщо є сформована група учнів;

за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.

Підтримка українських дітей у Польщі: що пропонують школи

Насамкінець у МОН розповіли, що у польських школах передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні: