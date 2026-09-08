Нові правила комендантської години та укриття на АЗС: що зміниться на Київщині з 10 вересня

Зміна комендантської години

З 10 вересня комендантська година в Київській області триватиме з 01:00 до 05:00. За словами очільника ОДА, це рішення є збалансованим кроком для адаптації органів влади, бізнесу та інфраструктури до постійних російських обстрілів.

Крім того, оновлений режим відповідає рекомендаціям Кабміну та дозволяє повністю синхронізувати правила зі столицею.

"Зауважу, що цим рішенням ми також синхронізуємося з містом Києвом, адже будь-який розрив в рішеннях буквально призведе до непорозумінь для наших людей", - наголосив Ткаченко.

Посилення безпеки на АЗС

Окрему увагу в області приділять безпеці об’єктів критичної інфраструктури, зокрема мережі автозаправних станцій. Для кожної АЗС запроваджують системні вимоги:

надання чітких інструкцій щодо дій під час повітряної тривоги;

ревізія систем оповіщення та доступу до укриттів для водіїв і персоналу;

наведення ладу з паркуванням на території станцій.

"Впорядкування руху виключить хаотичне скупчення машин біля паливних резервуарів і гарантує, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися в критичний момент", - зазначив голова ОДА.

Мобільні укриття на залізничних станціях

Ткаченко повідомив, що у регіоні також погодили встановлення мобільних укриттів на станціях "Укрзалізниці". Наразі пасажирські локації залізниці зазнають систематичних атак, тому влада прагне скоротити відстань між людьми та точками безпеки.

"Підкреслю, що актуальність мобільних укриттів не зникла, а навпаки - щоразу набуває нових форм. Ми вже бачимо, що атаки постійні, ми повинні скорочувати відстань між людьми та точками безпеки", - зазначив голова ОДА.

Проєкт реалізовуватимуть із залученням місцевих громад та великих національних компаній.