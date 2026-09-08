Новые правила комендантского часа и укрытия на АЗС: что изменится на Киевщине с 10 сентября

В Киевской области с 10 сентября сокращают продолжительность комендантского часа. Также в регионе усиливают безопасность на АЗС и организуют установку мобильных укрытий на станциях "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
С 10 сентября комендантский час в Киевской области будет длиться с 01:00 до 05:00. По словам главы ОГА, это решение является сбалансированным шагом для адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к постоянным российским обстрелам.
Кроме того, обновленный режим отвечает рекомендациям Кабмина и позволяет полностью синхронизировать правила со столицей.
"Замечу, что этим решением мы также синхронизируемся с Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - подчеркнул Ткаченко.
Отдельное внимание в области уделят безопасности объектов критической инфраструктуры, в частности, сети автозаправочных станций. Для каждой АЗС вводят системные требования:
"Упорядочение движения исключит хаотическое скопление машин возле топливных резервуаров и гарантирует, что спасательная, медицинская или военная техника сможет беспрепятственно проехать и заправиться в критический момент", - отметил глава ОГА.
Ткаченко сообщил, что в регионе также согласовали установку мобильных укрытий на станциях "Укрзализныци". В настоящее время пассажирские локации железной дороги подвергаются систематическим атакам, поэтому власти стремятся сократить расстояние между людьми и точками безопасности.
"Подчеркну, что актуальность мобильных укрытий не исчезла, а наоборот - каждый раз приобретает новые формы. Мы уже видим, что атаки постоянны, мы должны сокращать расстояние между людьми и точками безопасности", - отметил глава ОГА.
Проект будет реализовываться с привлечением местных громад и крупных национальных компаний.
Напомним, с 6 сентября в Киеве действует обновленная система оповещения о воздушных угрозах. Теперь цвет сигнала указывает на конкретный тип опасности.
Так, "желтый" уровень свидетельствует об угрозе дронов, в частности, в случае обнаружения отдельных ударных или разведывательных беспилотников. "Красный" уровень объявляют в случае массированной дроновой, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой атаки.
Кроме того, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. В то же время были внесены изменения в график работы городского общественного транспорта.