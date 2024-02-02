Нові правила. Які країни скоротять підтримку українців у 2024 році

Ірландія – всім біженцям виплати можуть скоротити до 38,8 євро

Уряд Ірландії узгодив скорочення виплат українцям, які приїдуть до країни з лютого 2024 року. Такі заходи мають знизити потік охочих отримати прихисток, оскільки у країні виник відчутний дефіцит житла.

Передбачається, що новоприбулі, які проживатимуть у житлі, наданому державою – переважно готелях, але це можуть бути монастирі та модульні будиночки – отримуватимуть не 220 євро на тиждень, а 38,80 євро. Право проживати у такому житлі біженці матимуть лише 90 днів. Після цього їм треба буде шукати орендоване житло або таке, яке надають власники за компенсацію від держави у 800 євро на місяць. Після виїзду з державного житла соціальні виплати підвищать.

Згідно з поточними планами, після схвалення Сенату і підпису президента ці зміни набудуть чинності найближчими тижнями. Водночас нові правила не стосуватимуться тих 100 тисяч біженців, які прибули до Ірландії раніше. Вони мають право проживати у державному житлі необмежений час і отримують виплати у 220 євро.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

Втім, уряд розглядає варіант подальшого скорочення допомоги. Зокрема, міністр соціального захисту населення Хізер Хамфріс заявила, що у майбутньому усіх українських біженців також можуть перевести на скорочені виплати у 38,80 євро, поки вони проживають у державному житлі. Таких зараз налічується близько 75 тисяч людей. Ще 25 тисяч проживають у будинках ірландців.

Польща – чинні пільги діятимуть ще пів року

Тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні діє у Польщі до 4 березня 2024 року. Дію відповідного спецзакону уряд планує продовжити на пів року. До вересня міністри мають намір розробити нові правила допомоги біженцям.

"Ми даємо собі пів року, щоб напрацювати зміни до закону", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Щепанський.

Серед можливих змін, які можуть запровадити – скасування статусу тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час. В уряді вважають, що поїздки додому на свята або у відпустку свідчать про те, що українцям більше не потрібен тимчасовий захист.

Також можуть зменшити виплати на дітей, але деталей щодо цого поки немає. Зараз українці нарівні з поляками отримують допомогу на кожну дитину до 18 років у розмірі 800 злотих на місяць (7500 грн). В уряді готуються проводити консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають українським біженцям допомогу.

Фото: Українські біженці у Перемишлі, Польща (gettyimages.com)

Норвегія посилює правила та скорочує виплати

Норвегія у другій половині 2023 року стикнулася зі значним припливом українських біженців, через що можливості муніципалітетів приймати людей майже вичерпалися. У зв'язку із цим норвезький уряд вирішив зрівняти допомогу до рівня інших північних країн.

Тому у Норвегії оголосили про посилення правил перебування на початку зими, а нещодавно уряд вніс додаткові пропозиції щодо скорочення допомоги. Зокрема, Норвегія не надаватиме колективний захист людям із подвійним громадянством. Також поїздки українців додому можуть призвести до ануляції дозволу на проживання у Норвегії, крім особливих випадків.

Серед інших змін:

Норвегія не надаватиме фінансову допомогу, якщо українці вирішать жити поза притулком для біженців;

проживання у притулках із тваринами буде неможливе;

виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей скоротять на 530 євро;

на виплату при народженні дитини у 8200 євро матимуть право тільки ті біженці, які проживуть у країні щонайменше 12 місяців;

базові і додаткові пільги будуть залежати від тривалості проживання;

виплати державної допомоги на дітей віком до 18 років за перерахунком можуть бути скасовані (слухання з цього питання відбудуться до 6 лютого).

Крім того, українців спонукатимуть до роботи. Влада посилить ознайомлювальну програму і поставить конкретні вимоги щодо її спрямованості. Не менше 15 годин на тиждень необхідно буде витрачати на діяльність, орієнтовану на роботу.

Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)

У Чехії змінять умови безкоштовного проживання

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту. Під час реєстрації людина обирає час особистого візиту до відділення МВС, щоб отримати візову вклейку до паспорта. Онлайн-реєстрація продовжить тимчасовий захист людини до 30 вересня 2024 року, а отримання візової наклейки – до березня 2025 року.

У 2024 році для українських біженців у Чехії заплановані зміни в програмі допомоги. Зокрема, із 1 вересня 2024 року біженці матимуть право на безкоштовне проживання у гуманітарному житлі до 90 днів. Доти таке житло надаватимуть на 150 днів. Із вересня 2024 року виняток не будуть робити і для вразливих категорій біженців (людей з інвалідністю, матерів із маленькими дітьми), які зараз мають право жити у житлі від держави без обмеження терміну.

Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)

Для отримання гуманітарних виплат, які передбачають визначені суми для оплати житла та коштів на харчування, треба буде вказувати всі доходи з України. В анкеті на допомогу треба буде ставити відмітку, що заявник дає дозвіл центру зайнятості отримувати інформацію щодо доходів від української сторони. Бюро працевлаштування зможуть надсилати запити про пенсії чи виплати до українських установ. Також треба буде подавати довідку про доходи, які люди отримують від роботи онлайн, наприклад. Ці кошти враховуватимуть при розрахунку остаточної суми допомоги.