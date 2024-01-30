У країні ЄС пропонують повертати українців у "безпечні" регіони: деталі

За словами політиків, біженці могли б повернутися на захід України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dutchnews.nl .

Дискусію про повернення українців додому ініціювали депутати парламенту від однієї з найбільших партій BBB (Фермерсько-громадянський рух). Пропозицію озвучили під час дебатів щодо урядового бюджету для вирішення проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тисяч українських біженців.

"Ми не можемо прийняти всіх. Захід України здається мені відносно стабільним. Чи можна там безпечно розміщувати українців?", – запитала депутат від BBB Мона Кейзер у держсекретаря з притулку та міграції Нідерландів Еріка ван дер Бурга.

Водночас урядовець відповів, що політика надання притулку справді розрізняє, які регіони в країні безпечні, а які небезпечні.

"Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток", – зазначив урядовець.

Водночас парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB. Вони нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.

Мона Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування. Українських біженців наразі безкоштовно розміщують у муніципальних пунктах прийому. Вони також отримують допомогу на проживання в розмірі від 340 до 380 євро на місяць. Депутат також хоче вивчити питання, чи можна пов’язати прожитковий мінімум, який отримують українці, із обов’язком подаватись на роботу.

Між тим, за даними національного статистичного агентства CBS, майже половина українських біженців у Нідерландах мають роботу. Багато українців працюють у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.