Новые правила. Какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году

Ирландия – всем беженцам выплаты могут сократить до 38,8 евро

Правительство Ирландии согласовало сокращение выплат украинцам, которые приедут в страну с февраля 2024 года. Такие меры должны снизить поток желающих получить убежище, поскольку в стране возник ощутимый дефицит жилья.

Предполагается, что новоприбывшие, которые будут проживать в жилье, предоставленном государством – преимущественно в отелях, но это могут быть монастыри и модульные домики – будут получать не 220 евро в неделю, а 38,80 евро. Право проживать в таком жилье у беженцев будет только 90 дней. После этого им нужно будет искать арендованное жилье или такое, которое предоставляют собственники за компенсацию от государства в 800 евро в месяц. После выезда из государственного жилья социальные выплаты повысят.

Согласно текущим планам, после одобрения Сената и подписи президента эти изменения вступят в силу в ближайшие недели. В то же время новые правила не будут касаться тех 100 тысяч беженцев, которые прибыли в Ирландию раньше. Они имеют право проживать в государственном жилье неограниченное время и получают выплаты в 220 евро.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Впрочем, правительство рассматривает вариант дальнейшего сокращения помощи. В частности, министр социальной защиты населения Хизер Хамфрис заявила, что в будущем всех украинских беженцев также могут перевести на сокращенные выплаты в 38,80 евро, пока они проживают в государственном жилье. Таких сейчас насчитывается около 75 тысяч человек. Еще 25 тысяч проживают в домах ирландцев.

Польша – действующие льготы будут действовать еще полгода

Временная защита для бежавших от войны в Украине действует в Польше до 4 марта 2024 года. Действие соответствующего спецзакона правительство планирует продлить на полгода. До сентября министры намерены разработать новые правила помощи беженцам.

"Мы даем себе полгода, чтобы наработать изменения в закон", – отметил заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепанский.

Среди возможных изменений, которые могут ввести, – отмена статуса временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время. В правительстве считают, что поездки домой на праздники или в отпуск свидетельствуют о том, что украинцам больше не нужна временная защита.

Также могут уменьшить выплаты на детей, но деталей на этот счет пока нет. Сейчас украинцы наравне с поляками получают пособие на каждого ребенка до 18 лет в размере 800 злотых в месяц (7500 грн). В правительстве готовятся проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими украинским беженцам помощь.

Фото: Украинские беженцы в Перемышле, Польша (gettyimages.com)

Норвегия ужесточает правила и сокращает выплаты

Норвегия во второй половине 2023 года столкнулась со значительным притоком украинских беженцев, поэтому возможности муниципалитетов принимать людей почти иссякли. В этой связи норвежское правительство решило уравнять помощь до уровня других северных стран.

Поэтому в Норвегии объявили об ужесточении правил пребывания в начале зимы, а недавно правительство внесло дополнительные предложения по сокращению помощи. В частности, Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту людям с двойным гражданством. Также поездки украинцев домой могут привести к аннуляции вида на жительство в Норвегии, кроме особых случаев.

Среди других изменений:

Норвегия не будет оказывать финансовую помощь, если украинцы решат жить вне приюта для беженцев;

проживание в приютах с животными будет невозможно;

выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей сократят на 530 евро;

на выплату при рождении ребенка в 8200 евро будут иметь право только те беженцы, которые проживут в стране не менее 12 месяцев;

базовые и дополнительные льготы будут зависеть от продолжительности проживания;

выплаты государственной помощи на детей младше 18 лет по перерасчету могут быть отменены (слушания по этому вопросу состоятся до 6 февраля).

Кроме того, украинцев будут побуждать к работе. Власти ужесточат ознакомительную программу и выставят конкретные требования по ее направленности. Не менее 15 часов в неделю необходимо будет тратить на деятельность, ориентированную на работу.

Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)

В Чехии изменят условия бесплатного проживания

В Чехии продолжается онлайн-регистрация на продление временной защиты. При регистрации человек выбирает время личного визита в отделение МВД, чтобы получить визовую вклейку в паспорт. Онлайн-регистрация продлит временную защиту человека до 30 сентября 2024 года, а получение визовой наклейки – до марта 2025 года.

В 2024 году для украинских беженцев в Чехии запланированы изменения в программе помощи. В частности, с 1 сентября 2024 года у беженцев будет право на бесплатное проживание в гуманитарном жилье до 90 дней. До этого времени такое жилье будут предоставлять на 150 дней. С сентября 2024 года исключение не будут делать и для уязвимых категорий беженцев (людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми), которые сейчас имеют право жить в жилье от государства без ограничения срока.

Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)

Для получения гуманитарных выплат, предусматривающих определенные суммы для оплаты жилья и средств на питание, нужно будет указывать все доходы из Украины. В анкете на помощь нужно будет ставить отметку, что заявитель дает разрешение центру занятости получать информацию о доходах от украинской стороны. Бюро трудоустройства смогут посылать запросы о пенсиях или выплатах в украинские учреждения. Также нужно будет подавать справку о доходах, которые люди получают от работы онлайн, например. Эти средства будут учитываться при расчете окончательной суммы пособия.