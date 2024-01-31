Чому українці обирають Норвегію для прихистку: дослідження

У другій половині 2023 року потік українських біженців до Норвегії стрімко зріс. Країна прийняла майже стільки само людей, скільки інші північні країни разом узяті.

Чому так багато українців вирішили приїхати до Норвегії, РБК-Україна розповідає з посиланням lse.ac.uk .

Колективним захистом у Норвегії користуються понад 70 тисяч біженців із України, свідчать дані Норвезького управління міграції. Такий приплив людей викликає занепокоєння політиків, адже муніципалітети вже приймають максимально можливу кількість людей. Подальше зростання числа втікачів від війни може вплинути на ситуацію з житлом, сфери охорони здоров'я та освіти.

Про причини, чому українці обирають прихисток у Норвегії, йдеться у дослідженні фахівців зі Столичного університету Осло. В опитуванні у жовтні-листопаді 2023 року взяли участь 1600 біженців із України.

Респонденти оцінили прийом у Норвегії на 4,7 за 5-бальною шкалою. Українці також відчувають доброзичливість норвезького народу (4,6).

На запитання, чому біженці обрали Норвегію для прихистку, найпоширенішою відповіддю був гарний захист їхніх прав у цій країні (44%). Третина опитаних розповіли, що розглядали різні країни (33%).

"Багато хто зважав на позитивні якості Норвегії та норвезького суспільства, включаючи верховенство права, демократію, високий рівень життя та низький рівень корупції. Також високо оцінили сприятливі умови для розвитку дітей", – зауважує автор дослідження Аадне Асланд.

Третина біженців (32%) приїхали, бо мали родичів або знайомих у цій країні. За збігом обставин приїхали 11% респондентів, а ще 10% привезли волонтери.

Більшість цінують вступну програму, яка дає можливість вивчати норвезьку мову, одночасно отримуючи фінансову підтримку.

Після закінчення війни готові повернутися до України 13% опитаних у грудні 2023 році, тоді як у червні 2022-го ствердну відповідь давали 22%. Не визначилися щодо повернення 54% опитаних українців. Не повернуться після війни 33% респондентів, хоча у 2022 році таких відповідей було 19%.