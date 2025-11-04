ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Нові права для іноземців у ЗСУ: Верховна Рада ухвалила важливий законопроект

Вівторок 04 листопада 2025 17:30
UA EN RU
Нові права для іноземців у ЗСУ: Верховна Рада ухвалила важливий законопроект Фото: Військовослужбовець-іноземець в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Верховна Рада 4 листопада 2025 року ухвалила за основу законопроект №14052, який уточнює правовий статус і порядок медичного забезпечення військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, що служать у ЗСУ та інших військових формуваннях.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Що передбачає документ

Законопроект пропонує:

  • документувати іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, посвідками на тимчасове проживання на період дії контракту про проходження військової служби та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання), окрім визначених випадків припинення (розірвання) контракту;
  • визначити перелік документів, необхідних для отримання посвідки;
  • дозволити подавати навіть прострочений або такий, що підлягає обміну, паспорт, якщо оновити його неможливо через агресію країни громадянства або її невизнання суверенітету України.

Також іноземці, які уклали контракт до набрання чинності законом, матимуть шість місяців, щоб оформити посвідку.

У повідомленні йдеться, що посвідка на проживання дає військовим-іноземцям доступ до медичного забезпечення, соціальних і адміністративних послуг, що спрощує їхній правовий статус в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус учасника бойових дій, якщо служать у Збройних силах України чи Держспецслужбі транспорту та виконують бойові завдання відповідно до українських законів. Для цього вони проходять ті самі процедури, що й громадяни України.

Також ми розповідали, що іноземці, які воювали за Україну, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію, якщо мають відповідні підстави. Таке право мають військові, які розірвали контракт до трьох років служби, а також члени їхніх сімей. Рішення ухвалюється за поданням Міноборони або МВС, якщо імміграція вважається держінтересом України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Військовий
Новини
Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення
Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце