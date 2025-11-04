Нові права для іноземців у ЗСУ: Верховна Рада ухвалила важливий законопроект
Верховна Рада 4 листопада 2025 року ухвалила за основу законопроект №14052, який уточнює правовий статус і порядок медичного забезпечення військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, що служать у ЗСУ та інших військових формуваннях.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Що передбачає документ
Законопроект пропонує:
- документувати іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, посвідками на тимчасове проживання на період дії контракту про проходження військової служби та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання), окрім визначених випадків припинення (розірвання) контракту;
- визначити перелік документів, необхідних для отримання посвідки;
- дозволити подавати навіть прострочений або такий, що підлягає обміну, паспорт, якщо оновити його неможливо через агресію країни громадянства або її невизнання суверенітету України.
Також іноземці, які уклали контракт до набрання чинності законом, матимуть шість місяців, щоб оформити посвідку.
У повідомленні йдеться, що посвідка на проживання дає військовим-іноземцям доступ до медичного забезпечення, соціальних і адміністративних послуг, що спрощує їхній правовий статус в Україні.
Раніше РБК-Україна писало, що іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус учасника бойових дій, якщо служать у Збройних силах України чи Держспецслужбі транспорту та виконують бойові завдання відповідно до українських законів. Для цього вони проходять ті самі процедури, що й громадяни України.
Також ми розповідали, що іноземці, які воювали за Україну, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію, якщо мають відповідні підстави. Таке право мають військові, які розірвали контракт до трьох років служби, а також члени їхніх сімей. Рішення ухвалюється за поданням Міноборони або МВС, якщо імміграція вважається держінтересом України.