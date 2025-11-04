Новые права для иностранцев в ВСУ: Верховная Рада приняла важный законопроект
Верховная Рада 4 ноября 2025 года приняла за основу законопроект №14052, который уточняет правовой статус и порядок медицинского обеспечения военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ и других военных формированиях.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Что предусматривает документ
Законопроект предлагает:
- документировать иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, видами на временное проживание на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения), кроме определенных случаев прекращения (расторжения) контракта;
- определить перечень документов, необходимых для получения вида на жительство;
- разрешить подавать даже просроченный или подлежащий обмену паспорт, если обновить его невозможно из-за агрессии страны гражданства или ее непризнания суверенитета Украины.
Также иностранцы, которые заключили контракт до вступления в силу закона, будут иметь шесть месяцев, чтобы оформить вид на жительство.
В сообщении говорится, что вид на жительство дает военным-иностранцам доступ к медицинскому обеспечению, социальным и административным услугам, что упрощает их правовой статус в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, что иностранцы и лица без гражданства могут получить статус участника боевых действий, если служат в Вооруженных силах Украины или Госспецслужбе транспорта и выполняют боевые задачи в соответствии с украинскими законами. Для этого они проходят те же процедуры, что и граждане Украины.
Также мы рассказывали, что иностранцы, которые воевали за Украину, могут получить вид на жительство или разрешение на иммиграцию, если имеют соответствующие основания. Такое право имеют военные, которые расторгли контракт до трех лет службы, а также члены их семей. Решение принимается по представлению Минобороны или МВД, если иммиграция считается госинтересом Украины.