Новые права для иностранцев в ВСУ: Верховная Рада приняла важный законопроект

Верховная Рада 4 ноября 2025 года приняла за основу законопроект №14052, который уточняет правовой статус и порядок медицинского обеспечения военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ и других военных формированиях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Что предусматривает документ Законопроект предлагает: документировать иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, видами на временное проживание на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения), кроме определенных случаев прекращения (расторжения) контракта;

определить перечень документов, необходимых для получения вида на жительство;

разрешить подавать даже просроченный или подлежащий обмену паспорт, если обновить его невозможно из-за агрессии страны гражданства или ее непризнания суверенитета Украины. Также иностранцы, которые заключили контракт до вступления в силу закона, будут иметь шесть месяцев, чтобы оформить вид на жительство. В сообщении говорится, что вид на жительство дает военным-иностранцам доступ к медицинскому обеспечению, социальным и административным услугам, что упрощает их правовой статус в Украине.