Новые угрозы. В Беларуси уверяют, что разместят стратегическое ядерное оружие

Беларусь снова прибегла к угрозам и заявила, что разместит на своей территории стратегическое ядерное оружие. Подготовка к этому якобы уже ведется.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

По его словам, Беларусь почти закончила подготовку к размещению тактического ядерного оружия.

"У нас подготовлена техника - это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили самый современный комплекс "Искандер", который может применять ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.

Глава Минобороны утверждает, что на следующей неделе подразделение белорусских военных уже закончит обучение в России.

Хренин также заверил, что Беларусь готовится разместить и стратегическое российское ядерное оружие. Более того, якобы уже идет подготовка соответствующих площадок.

"Если будет и дальше такая агрессивная риторика - это будет следующий шаг. На угрозу силы только силой. Иначе, к сожалению, сейчас на Западе не понимают", - заявил белорусский министр.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко планирует разместить в Беларуси ядерное оружие.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы уже передала Беларуси комплекс "Искандер-М", который "может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении".

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