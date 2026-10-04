Нові переговори за участі України, Росії та США можуть відбутися наприкінці жовтня, - Зеленський

Зеленський зазначив, що не може детально оцінювати нинішній переговорний процес, однак підтвердив наявність контактів між сторонами.

"Американська сторона сьогодні контактує як з Україною, так і з Росією", - заявив президент.

За його словами, Вашингтон пропонує наприкінці жовтня провести зустріч у тристоронньому форматі на технічному рівні. Місцем її проведення можуть стати Об'єднані Арабські Емірати або інша країна, яку запропонує американська сторона.

Водночас Зеленський зазначив, що не має точної інформації, чи отримала Росія відповідну пропозицію.

"Я знаю, що вони запропонують це і російській стороні, або вже запропонували, не знаю конкретики", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна позитивно ставиться до проведення нової зустрічі та готова чекати на відповідь Москви.

"І будемо чекати їх відповіді. Ми реагуємо позитивно на перемовини", - підсумував Зеленський.