RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Новые переговоры с участием Украины, России и США могут состояться в конце октября, - Зеленский

16:17 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

США предлагают в конце октября провести новую трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.

Зеленский отметил, что не может подробно оценивать нынешний переговорный процесс, однако подтвердил наличие контактов между сторонами.

"Американская сторона сегодня контактирует как с Украиной, так и с Россией", – заявил президент.

По его словам, Вашингтон предлагает в конце октября провести встречу в трехстороннем формате на техническом уровне. Местом ее проведения могут стать Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, предложенная американской стороной.

В то же время Зеленский отметил, что нет точной информации, получила ли Россия соответствующее предложение.

"Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили, не знаю конкретики", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина положительно относится к проведению новой встречи и готова ждать ответа Москвы.

"И будем ждать их ответа. Мы реагируем положительно на переговоры", - подытожил Зеленский.

Напомним, в сентябре госсекретарь США Марко Рубио заявлял, чтопереговоры между Украиной и Россией могут возобновиться в ближайшие недели.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что США планируют провести новые консультации с Россией и другими партнерами по поводу возможных форматов дальнейших переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыОбъединенные Арабские ЭмиратыВладимир Зеленский