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Нові переговори за участі України, Росії та США можуть відбутися наприкінці жовтня, - Зеленський

16:17 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко aimg Мілан Лєліч
Нові переговори за участі України, Росії та США можуть відбутися наприкінці жовтня, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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США пропонують наприкінці жовтня провести нову тристоронню зустріч на технічному рівні за участю України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Зеленський зазначив, що не може детально оцінювати нинішній переговорний процес, однак підтвердив наявність контактів між сторонами.

"Американська сторона сьогодні контактує як з Україною, так і з Росією", - заявив президент.

За його словами, Вашингтон пропонує наприкінці жовтня провести зустріч у тристоронньому форматі на технічному рівні. Місцем її проведення можуть стати Об'єднані Арабські Емірати або інша країна, яку запропонує американська сторона.

Водночас Зеленський зазначив, що не має точної інформації, чи отримала Росія відповідну пропозицію.

"Я знаю, що вони запропонують це і російській стороні, або вже запропонували, не знаю конкретики", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна позитивно ставиться до проведення нової зустрічі та готова чекати на відповідь Москви.

"І будемо чекати їх відповіді. Ми реагуємо позитивно на перемовини", - підсумував Зеленський.

Нагадуємо, у вересні держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що переговори між Україною та Росією можуть відновитися найближчими тижнями.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що США планують провести нові консультації з Росією та іншими партнерами щодо можливих форматів подальших переговорів.

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