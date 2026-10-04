Новые переговоры с участием Украины, России и США могут состояться в конце октября, - Зеленский

США предлагают в конце октября провести новую трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.

Зеленский отметил, что не может подробно оценивать нынешний переговорный процесс, однако подтвердил наличие контактов между сторонами.

"Американская сторона сегодня контактирует как с Украиной, так и с Россией", – заявил президент.

По его словам, Вашингтон предлагает в конце октября провести встречу в трехстороннем формате на техническом уровне. Местом ее проведения могут стать Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, предложенная американской стороной.

В то же время Зеленский отметил, что нет точной информации, получила ли Россия соответствующее предложение.

"Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили, не знаю конкретики", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина положительно относится к проведению новой встречи и готова ждать ответа Москвы.

"И будем ждать их ответа. Мы реагируем положительно на переговоры", - подытожил Зеленский.