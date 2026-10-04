Новые переговоры с участием Украины, России и США могут состояться в конце октября, - Зеленский
США предлагают в конце октября провести новую трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием Украины и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.
Зеленский отметил, что не может подробно оценивать нынешний переговорный процесс, однако подтвердил наличие контактов между сторонами.
"Американская сторона сегодня контактирует как с Украиной, так и с Россией", – заявил президент.
По его словам, Вашингтон предлагает в конце октября провести встречу в трехстороннем формате на техническом уровне. Местом ее проведения могут стать Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, предложенная американской стороной.
В то же время Зеленский отметил, что нет точной информации, получила ли Россия соответствующее предложение.
"Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили, не знаю конкретики", – отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина положительно относится к проведению новой встречи и готова ждать ответа Москвы.
"И будем ждать их ответа. Мы реагируем положительно на переговоры", - подытожил Зеленский.
Напомним, в сентябре госсекретарь США Марко Рубио заявлял, чтопереговоры между Украиной и Россией могут возобновиться в ближайшие недели.
Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что США планируют провести новые консультации с Россией и другими партнерами по поводу возможных форматов дальнейших переговоров.