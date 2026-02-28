Нові орієнтири? Чого чекати від курсу долара та євро на початку березня - прогноз від банкіра

У першу декаду березня валютний ринок України поступово звикатиме до нових рівнів: долар триматиметься поблизу 43 грн, а євро - понад 51 грн. Завдяки режиму "керованої гнучкості" від НБУ та початку податкового сезону, ринок увійде у фазу контрольованої рівноваги без різких курсових стрибків.
Що чекати від курсу валют у перший тиждень весни у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
Як зазначає Лєсовий, перша декада березня характеризуватиметься зниженням волатильності та входом ринку у фазу відносного балансу. Цьому сприяють кілька ключових чинників:
Сезон податкових платежів: Бізнесу необхідно сплачувати податки, що стимулює продаж валютного виторгу та природно вирівнює співвідношення між продавцями та покупцями.
Міжнародні резерви: Їхній обсяг дозволяє НБУ здійснювати точкові інтервенції для стабілізації ситуації.
Макроекономічне тло: Завершення найскладнішого зимового періоду створює умови для відновлення ділової активності, а очікувана інфляція в березні буде помірною.
Фото: прогноз курсу валют на тиждень (інфографіка РБК-Україна)
Внутрішня ціна євро наступного тижня залежатиме від світових котирувань пари долар/євро (очікуваний діапазон - 1,17-1,19) та внутрішнього курсу гривня/долар. Орієнтир для європейської валюти залишається близько позначки 51 грн.
Щодо долара, то попри періодичну волатильність, фундаментальних підстав для його глибокого знецінення немає: у цій валюті сконцентровано близько 60% світового капіталу, а американська економіка залишається найпотужнішою.
Курсові коридори: на міжбанку та готівковому ринку долар перебуватиме в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52 грн.
Щоденні зміни: крок коливань складе від 0,05 до 0,3 грн залежно від сегмента ринку.
Різниця купівля/продаж: у касах та обмінниках спред становитиме до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.
Тижневе відхилення: середні коливання курсу не перевищать 1-1,5% від стартових показників тижня.