Новые ориентиры? Чего ждать от курса доллара и евро в начале марта - прогноз от банкира

Главное:

Валютные коридоры: В период со 2 по 8 марта доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52 грн.

В период со 2 по 8 марта доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52 грн. Факторы стабильности: Начало сезона налоговых выплат заставляет бизнес активнее продавать валютную выручку, что выравнивает спрос.

Начало сезона налоговых выплат заставляет бизнес активнее продавать валютную выручку, что выравнивает спрос. Снижение волатильности: Ожидается, что курсовые изменения будут разнонаправленными, но без значительных амплитуд. Ажиотажного спроса, который мог бы подтолкнуть цены вверх, пока не наблюдается.

Ожидается, что курсовые изменения будут разнонаправленными, но без значительных амплитуд. Ажиотажного спроса, который мог бы подтолкнуть цены вверх, пока не наблюдается. Шаг изменений и спреды: Ежедневные колебания курса составят от 0,05 до 0,3 грн. Разница между покупкой и продажей в кассах и обменниках составит до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Ежедневные колебания курса составят от 0,05 до 0,3 грн. Разница между покупкой и продажей в кассах и обменниках составит до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро. Общий фон: Макроэкономическая ситуация остается сдержанно положительной. Самый сложный период зимы позади, что способствует восстановлению деловой активности и умеренной инфляции.

Факторы стабильности в начале марта

Как отмечает Лесовой, первая декада марта будет характеризоваться снижением волатильности и входом рынка в фазу относительного баланса. Этому способствуют несколько ключевых факторов:

Сезон налоговых платежей: Бизнесу необходимо платить налоги, что стимулирует продажу валютной выручки и естественно выравнивает соотношение между продавцами и покупателями.

Международные резервы: Их объем позволяет НБУ осуществлять точечные интервенции для стабилизации ситуации.

Макроэкономический фон: Завершение сложного зимнего периода создает условия для восстановления деловой активности, а ожидаемая инфляция в марте будет умеренной.

Фото: прогноз курса валют на неделю (инфографика РБК-Украина)

Глобальное влияние на курс евро и доллара

Внутренняя цена евро на следующей неделе будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро (ожидаемый диапазон - 1,17-1,19) и внутреннего курса гривна/доллар. Ориентир для европейской валюты остается около отметки 51 грн.

Что касается доллара, то несмотря на периодическую волатильность, фундаментальных оснований для его глубокого обесценивания нет: в этой валюте сконцентрировано около 60% мирового капитала, а американская экономика остается самой мощной.

Основные показатели рынка на следующую неделю (2-8 марта)

Курсовые коридоры: на межбанке и наличном рынке доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52 грн.

Ежедневные изменения: шаг колебаний составит от 0,05 до 0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.

Разница покупка/продажа: в кассах и обменниках спред составит до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Недельное отклонение: средние колебания курса не превысят 1-1,5% от стартовых показателей недели.