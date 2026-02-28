Новые ориентиры? Чего ждать от курса доллара и евро в начале марта - прогноз от банкира

В первую декаду марта валютный рынок Украины постепенно будет привыкать к новым уровням: доллар будет держаться вблизи 43 грн, а евро - более 51 грн. Благодаря режиму "управляемой гибкости" от НБУ и началу налогового сезона, рынок войдет в фазу контролируемого равновесия без резких курсовых скачков.
Что ждать от курса валют в первую неделю весны в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
Как отмечает Лесовой, первая декада марта будет характеризоваться снижением волатильности и входом рынка в фазу относительного баланса. Этому способствуют несколько ключевых факторов:
Сезон налоговых платежей: Бизнесу необходимо платить налоги, что стимулирует продажу валютной выручки и естественно выравнивает соотношение между продавцами и покупателями.
Международные резервы: Их объем позволяет НБУ осуществлять точечные интервенции для стабилизации ситуации.
Макроэкономический фон: Завершение сложного зимнего периода создает условия для восстановления деловой активности, а ожидаемая инфляция в марте будет умеренной.
Внутренняя цена евро на следующей неделе будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро (ожидаемый диапазон - 1,17-1,19) и внутреннего курса гривна/доллар. Ориентир для европейской валюты остается около отметки 51 грн.
Что касается доллара, то несмотря на периодическую волатильность, фундаментальных оснований для его глубокого обесценивания нет: в этой валюте сконцентрировано около 60% мирового капитала, а американская экономика остается самой мощной.
Курсовые коридоры: на межбанке и наличном рынке доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52 грн.
Ежедневные изменения: шаг колебаний составит от 0,05 до 0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.
Разница покупка/продажа: в кассах и обменниках спред составит до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.
Недельное отклонение: средние колебания курса не превысят 1-1,5% от стартовых показателей недели.