ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Новые ориентиры? Чего ждать от курса доллара и евро в начале марта - прогноз от банкира

Украина, Суббота 28 февраля 2026 07:30
UA EN RU
Новые ориентиры? Чего ждать от курса доллара и евро в начале марта - прогноз от банкира Фото: курс доллара в начале марта будет держаться на уровне 43 гривен (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская
Эксперт: Тарас Лесовой

В первую декаду марта валютный рынок Украины постепенно будет привыкать к новым уровням: доллар будет держаться вблизи 43 грн, а евро - более 51 грн. Благодаря режиму "управляемой гибкости" от НБУ и началу налогового сезона, рынок войдет в фазу контролируемого равновесия без резких курсовых скачков.

Что ждать от курса валют в первую неделю весны в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: "На таблетках" генераторов: как энерготеррор давит на курс и что будет с долларом в марте

Главное:

  • Валютные коридоры: В период со 2 по 8 марта доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52 грн.
  • Факторы стабильности: Начало сезона налоговых выплат заставляет бизнес активнее продавать валютную выручку, что выравнивает спрос.
  • Снижение волатильности: Ожидается, что курсовые изменения будут разнонаправленными, но без значительных амплитуд. Ажиотажного спроса, который мог бы подтолкнуть цены вверх, пока не наблюдается.
  • Шаг изменений и спреды: Ежедневные колебания курса составят от 0,05 до 0,3 грн. Разница между покупкой и продажей в кассах и обменниках составит до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.
  • Общий фон: Макроэкономическая ситуация остается сдержанно положительной. Самый сложный период зимы позади, что способствует восстановлению деловой активности и умеренной инфляции.

Факторы стабильности в начале марта

Как отмечает Лесовой, первая декада марта будет характеризоваться снижением волатильности и входом рынка в фазу относительного баланса. Этому способствуют несколько ключевых факторов:

Сезон налоговых платежей: Бизнесу необходимо платить налоги, что стимулирует продажу валютной выручки и естественно выравнивает соотношение между продавцами и покупателями.

Международные резервы: Их объем позволяет НБУ осуществлять точечные интервенции для стабилизации ситуации.

Макроэкономический фон: Завершение сложного зимнего периода создает условия для восстановления деловой активности, а ожидаемая инфляция в марте будет умеренной.

Новые ориентиры? Чего ждать от курса доллара и евро в начале марта - прогноз от банкира

Фото: прогноз курса валют на неделю (инфографика РБК-Украина)

Глобальное влияние на курс евро и доллара

Внутренняя цена евро на следующей неделе будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро (ожидаемый диапазон - 1,17-1,19) и внутреннего курса гривна/доллар. Ориентир для европейской валюты остается около отметки 51 грн.

Что касается доллара, то несмотря на периодическую волатильность, фундаментальных оснований для его глубокого обесценивания нет: в этой валюте сконцентрировано около 60% мирового капитала, а американская экономика остается самой мощной.

Основные показатели рынка на следующую неделю (2-8 марта)

Курсовые коридоры: на межбанке и наличном рынке доллар будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52 грн.

Ежедневные изменения: шаг колебаний составит от 0,05 до 0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.

Разница покупка/продажа: в кассах и обменниках спред составит до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Недельное отклонение: средние колебания курса не превысят 1-1,5% от стартовых показателей недели.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше