Польща підвищила вартість консульських зборів: скільки тепер коштує віза

Міністерство закордонних справ Польщі з 1 січня 2026 року підняло вартість консульських зборів. Ціни підскочили на 25-30%, востаннє тарифи підвищували щонайменше десять років тому.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Gov.pl .

Чому змінюються збори

Розмір консульських зборів залишався майже незмінним для більшості випадків протягом 10 років, а для деяких - навіть з 2013 року. За цей час значно зросли:

витрати на оплату праці персоналу,

інфляція,

витрати на роботу консульських установ, включно з обслуговуванням та доставкою документів.

Тому було вирішено скоригувати ставки відповідно до сучасних економічних реалій, що на практиці означає збільшення більшості зборів на 25-30%.

Вартість паспортних зборів

З 1 січня 2026 року встановлені нові тарифи за видачу тимчасового паспорта:

100 євро - видача у робочий час;

200 євро - видача у неробочий день.

Ці процедури вважаються терміновими, тож додаткова плата за термінове оброблення не стягується. Розмір збору визначається часом подання заяви, а не отриманням документа.

Зміни у візових зборах

Нові ставки також стосуються візових процедур: