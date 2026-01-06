Польща підвищила вартість консульських зборів: скільки тепер коштує віза
Міністерство закордонних справ Польщі з 1 січня 2026 року підняло вартість консульських зборів. Ціни підскочили на 25-30%, востаннє тарифи підвищували щонайменше десять років тому.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Gov.pl.
Чому змінюються збори
Розмір консульських зборів залишався майже незмінним для більшості випадків протягом 10 років, а для деяких - навіть з 2013 року. За цей час значно зросли:
- витрати на оплату праці персоналу,
- інфляція,
- витрати на роботу консульських установ, включно з обслуговуванням та доставкою документів.
Тому було вирішено скоригувати ставки відповідно до сучасних економічних реалій, що на практиці означає збільшення більшості зборів на 25-30%.
Вартість паспортних зборів
З 1 січня 2026 року встановлені нові тарифи за видачу тимчасового паспорта:
- 100 євро - видача у робочий час;
- 200 євро - видача у неробочий день.
Ці процедури вважаються терміновими, тож додаткова плата за термінове оброблення не стягується. Розмір збору визначається часом подання заяви, а не отриманням документа.
Зміни у візових зборах
Нові ставки також стосуються візових процедур:
- 200 євро - прийняття та обробка заяви на національну візу та повторний розгляд заяви;
- 90 євро - повторний розгляд заяви на шенгенську візу, узгоджений із положеннями Візового кодексу Співтовариства;
- засвідчення підпису - 35 євро;
- складання нотаріального акта - 80 євро.
