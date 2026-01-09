Ставлення поляків до біженців з України різко змінилось: що показало нове дослідження
Майже половина поляків (48%) виступають за підтримку біженців з України, тоді як 46% - проти. Це найнижчий рівень підтримки за понад десять років, свідчать дані опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Businessinsider.
Що показало дослідження
Опитування Центру дослідження громадської думки показало, що поляки майже порівну поділилися у думках щодо прийняття українських біженців з конфліктних зон.
Згідно з дослідженням:
- 48% підтримують прийом українців;
- 46% виступають проти;
- 6% не визначилися.
При цьому сильна опозиція переважає над сильною підтримкою - 19% проти 13%.
"Це найгірші результати за всю історію нашого опитування, яке розпочалося невдовзі після анексії Криму понад десять років тому", - відзначають автори дослідження.
На початку 2022 року відсоток поляків, які підтримували прийняття українських біженців, перевищував 90% і залишався високим до середини 2023 року.
Хто частіше виступає проти біженців
Протидія прийняттю українців частіше зустрічається серед:
- мешканців менших міст і сільської місцевості (59% проти 27% у великих містах);
- респондентів з початковою або нижчою середньою освітою (62% проти 26% серед тих, хто має вищу освіту);
- людей з нижчими доходами на душу населення (57% проти 18% серед тих, хто має найвищі доходи);
- релігійних респондентів, які відвідують церкву кілька разів на тиждень (57% проти 38% серед нерелігійних).
Підтримка прийняття біженців домінує серед:
- виборців лівих партій "Разем" (88%) та "Ліві" (78%);
- прихильників Громадянської коаліції (70%).
Опозиція переважає серед виборців правих партій:
- Конфедерація Польської Корони - 69% проти;
- "Право і Справедливість" - 61% проти;
- Конфедерація - 54% проти.
Поляки про кінець війни в Україні
Дослідження показало, що 54% поляків підтримують завершення російсько-української війни, навіть якщо це призведе до втрати Україною частини своєї території або незалежності.
"Трохи більше року тому в польському суспільстві домінували голоси підтримки безкомпромісної боротьби, хоча з часом їхня кількість зменшувалася. Фундаментальна зміна відбулася після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, коли він оголосив про скорочення підтримки оборони України та рішучі зусилля щодо припинення конфлікту", - зазначають автори опитування.
Продовження боротьби підтримують 33% респондентів. Наймолодші респонденти частіше схильні підтримувати завершення війни навіть ціною втрати частини території (64% у віковій групі до 24 років проти 49% у групі 55-64 роки).
Прогнози поляків щодо завершення війни
Більшість респондентів (63%) вважають, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. Решту:
- 8% прогнозують повну окупацію України Росією;
- 6% очікують, що війська РФ залишать території, атаковані у 2022 році;
- 2% вважають, що Росія також виведе війська з окупованих у 2014 році територій.
Опитування проводилося з 27 листопада по 8 грудня 2025 року на вибірці 948 осіб (62% за допомогою CAPI, 24,8% - CATI, 13,2% - CAWI).
