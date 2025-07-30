Нові можливості для ветеранів: як отримати протез за кошти держави у 2025 році

В Україні діє державна програма безоплатного протезування для захисників, які втратили кінцівки через війну. Процедура включає кілька етапів: від отримання медичного висновку - до вибору підприємства й примірки протезу.
РБК-Україна із посиланням на реліз Мінветеранів пояснює, як скористатися програмою крок за кроком.
Першим кроком є отримання одного з таких висновків:
Цей документ можна отримати ще під час лікування, не чекаючи на встановлення інвалідності. Якщо висновок видала команда з оцінювання повсякденного функціонування, він з'явиться у кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики.
У деяких випадках потребу в протезуванні можуть підтверджувати інші документи - тоді додатковий висновок не потрібен.
Подати заяву можна будь-яким зручним способом:
Подати документи можна незалежно від місця проживання - особисто, через працівника Фонду соцзахисту чи соціального працівника лікарні або реабілітаційного закладу.
Після отримання направлення особа самостійно обирає підприємство для виготовлення протеза. Зробити це можна через:
Фахівці підприємства знімуть мірки та підберуть виріб.
Перед виготовленням проводиться примірка протезно-ортопедичного виробу. За згодою ветерана може бути здійснена фото- або відеофіксація процесу.
Після виготовлення:
Держава також покриває витрати на ремонт і сервісне обслуговування.
Щоб отримати сучасний високофункціональний протез, потрібно надати копії таких документів:
Для протеза для занять спортом також знадобляться:
Держава компенсує вартість протезів за граничними цінами. Для ветеранів ці витрати - втричі вищі, ніж для цивільних. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна сплатити самостійно або за підтримки благодійників.
Читайте також про те, що Уряд затвердив постанову, яка дозволяє ветеранам війни отримувати грошову компенсацію за орендоване житло. Відповідне рішення ухвалено постановою Кабінету міністрів.
Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглядають можливість розширення працевлаштування ветеранів війни у сфері державної служби. Наголошується, що держава нині є найбільшим роботодавцем в Україні, а практика залучення ветеранів до держструктур успішно працює в багатьох країнах світу.
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