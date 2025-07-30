Нові можливості для ветеранів: як отримати протез за кошти держави у 2025 році

Крок 1. Медичний висновок

Першим кроком є отримання одного з таких висновків:

мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК);

експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування;

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

військово-лікарської комісії (ВЛК).

Цей документ можна отримати ще під час лікування, не чекаючи на встановлення інвалідності. Якщо висновок видала команда з оцінювання повсякденного функціонування, він з'явиться у кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

У деяких випадках потребу в протезуванні можуть підтверджувати інші документи - тоді додатковий висновок не потрібен.

Крок 2. Подання заяви

Подати заяву можна будь-яким зручним способом:

онлайн - через Соціальний портал Мінсоцполітики;

у ЦНАПі;

у територіальному відділенні Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю (перелік за посиланням);

через електронний кабінет особи з інвалідністю;

у структурному підрозділі соцзахисту громади або у виконкомі місцевої ради.

Подати документи можна незалежно від місця проживання - особисто, через працівника Фонду соцзахисту чи соціального працівника лікарні або реабілітаційного закладу.

Крок 3. Вибір підприємства

Після отримання направлення особа самостійно обирає підприємство для виготовлення протеза. Зробити це можна через:

Фахівці підприємства знімуть мірки та підберуть виріб.

Крок 4. Отримання протеза

Перед виготовленням проводиться примірка протезно-ортопедичного виробу. За згодою ветерана може бути здійснена фото- або відеофіксація процесу.

Після виготовлення:

ветерана навчають користуватися протезом;

надають рекомендації щодо догляду;

підписується акт приймання-передачі виробу.

Держава також покриває витрати на ремонт і сервісне обслуговування.

Ветерани можуть отримати протези за кошт держави (фото: Getty Images)

Які документи потрібні для високофункціонального протезу

Щоб отримати сучасний високофункціональний протез, потрібно надати копії таких документів:

медичний висновок (ЛКК, ВЛК або інший);

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

витяг з наказу командира або довідку про обставини травми.

Для протеза для занять спортом також знадобляться:

лист від Міноборони, МВС, Мінветеранів чи Мінмолодьспорту з підтвердженням участі у спортивних заходах;

копії протоколів змагань.

Скільки платить держава

Держава компенсує вартість протезів за граничними цінами. Для ветеранів ці витрати - втричі вищі, ніж для цивільних. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна сплатити самостійно або за підтримки благодійників.