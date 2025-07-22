Ветерани отримають гроші за орендоване житло: хто має право та як подати документи
Уряд затвердив постанову, яка дозволяє ветеранам війни отримувати грошову компенсацію за орендоване житло. Відповідне рішення ухвалено постановою Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №252 від 2025 року.
Хто має право на компенсацію?
Грошова допомога передбачена для захисників і захисниць, які орендують житло та відповідають одній із умов:
- Вони є власниками житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій (це має бути підтверджено у Державному реєстрі майна або органами місцевого самоврядування).
- Їхнє житло розташоване на територіях, де тривають бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.
- Вони проходять реабілітацію на відстані понад 15 км від задекларованого місця проживання.
- Вони звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Вони були звільнені з полону.
Необхідні документи:
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати копії таких документів:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- Ідентифікаційний код;
- Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Акт обстеження пошкодженого житла (у разі наявності);
- Військовий квиток або інший військово-обліковий документ;
- Посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (за наявності);
- Довідку про відсутність судимості та обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України;
- Договір оренди житла, укладений згідно з Цивільним кодексом України.
Куди звертатися:
Подати заяву можна:
- До підрозділу, відповідального за ветеранську політику;
- Через відділ соцзахисту населення;
- До будь-якого ЦНАПу (незалежно від місця реєстрації);
- У паперовій або електронній формі.
Раніше Міноборони України пояснило, хто може отримати грошове забезпечення за зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця.
Така виплата можлива лише у разі наявності особистого розпорядження військової частини або для найближчих родичів (першої чи другої черги споріднення).
Заяву необхідно подавати через територіальний центр комплектування. Виплати здійснюються щомісяця, однак не нараховуються у випадках добровільної здачі в полон чи дезертирства.
Окрім того, сім’ї загиблих військових, які померли в російському полоні під час дії воєнного стану, отримають одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Також Верховна Рада подовжила строк подачі заяви на компенсацію за поранення до одного року та змінила формулу обчислення виплат при зміні групи інвалідності.
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