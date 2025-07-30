Новые возможности для ветеранов: как получить протез за средства государства в 2025 году

Шаг 1. Медицинское заключение

Первым шагом является получение одного из следующих заключений:

мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК);

экспертной команды по оценке повседневного функционирования;

врачебно-консультативной комиссии (ВКК);

военно-врачебной комиссии (ВВК).

Этот документ можно получить еще во время лечения, не дожидаясь установления инвалидности. Если заключение выдала команда по оценке повседневного функционирования, он появится в кабинете на Социальном портале Минсоцполитики.

В некоторых случаях потребность в протезировании могут подтверждать другие документы - тогда дополнительное заключение не требуется.

Шаг 2. Подача заявления

Подать заявление можно любым удобным способом:

онлайн - через Социальный портал Минсоцполитики;

в ЦНАПе;

в территориальном отделении Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью (перечень по ссылке);

через электронный кабинет лица с инвалидностью;

в структурном подразделении соцзащиты громады или в исполкоме местного совета.

Подать документы можно независимо от места жительства - лично, через работника Фонда соцзащиты или социального работника больницы или реабилитационного учреждения.

Шаг 3. Выбор предприятия

После получения направления лицо самостоятельно выбирает предприятие для изготовления протеза. Сделать это можно через:

Специалисты предприятия снимут мерки и подберут изделие.

Шаг 4. Получение протеза

Перед изготовлением проводится примерка протезно-ортопедического изделия. С согласия ветерана может быть осуществлена фото- или видеофиксация процесса.

После изготовления протеза:

ветерана обучают пользоваться протезом;

предоставляют рекомендации по уходу;

подписывается акт приема-передачи изделия.

Государство также покрывает расходы на ремонт и сервисное обслуживание.

Ветераны могут получить протезы за счет государства (фото: Getty Images)

Какие документы нужны для высокофункционального протеза

Чтобы получить современный высокофункциональный протез, нужно предоставить копии таких документов:

медицинское заключение (ВКК, ВВК или другое);

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

выписку из приказа командира или справку об обстоятельствах травмы.

Для протеза для занятий спортом также понадобятся:

письмо от Минобороны, МВД, Минветеранов или Минмолодьспорта с подтверждением участия в спортивных мероприятиях;

копии протоколов соревнований.

Сколько платит государство

Государство компенсирует стоимость протезов по предельным ценам. Для ветеранов эти расходы - втрое выше, чем для гражданских. Если протез стоит дороже, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке благотворителей.