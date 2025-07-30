Новые возможности для ветеранов: как получить протез за средства государства в 2025 году

В Украине действует государственная программа бесплатного протезирования для защитников, которые потеряли конечности из-за войны. Процедура включает несколько этапов: от получения медицинского заключения - до выбора предприятия и примерки протеза.
РБК-Украина со ссылкой на релиз Минветеранов объясняет, как воспользоваться программой шаг за шагом.
Первым шагом является получение одного из следующих заключений:
Этот документ можно получить еще во время лечения, не дожидаясь установления инвалидности. Если заключение выдала команда по оценке повседневного функционирования, он появится в кабинете на Социальном портале Минсоцполитики.
В некоторых случаях потребность в протезировании могут подтверждать другие документы - тогда дополнительное заключение не требуется.
Подать заявление можно любым удобным способом:
Подать документы можно независимо от места жительства - лично, через работника Фонда соцзащиты или социального работника больницы или реабилитационного учреждения.
После получения направления лицо самостоятельно выбирает предприятие для изготовления протеза. Сделать это можно через:
Специалисты предприятия снимут мерки и подберут изделие.
Перед изготовлением проводится примерка протезно-ортопедического изделия. С согласия ветерана может быть осуществлена фото- или видеофиксация процесса.
После изготовления протеза:
Государство также покрывает расходы на ремонт и сервисное обслуживание.
Чтобы получить современный высокофункциональный протез, нужно предоставить копии таких документов:
Для протеза для занятий спортом также понадобятся:
Государство компенсирует стоимость протезов по предельным ценам. Для ветеранов эти расходы - втрое выше, чем для гражданских. Если протез стоит дороже, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке благотворителей.
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Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассматривают возможность расширения трудоустройства ветеранов войны в сфере государственной службы. Отмечается, что государство сейчас является крупнейшим работодателем в Украине, а практика привлечения ветеранов в госструктуры успешно работает во многих странах мира.
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