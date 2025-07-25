Чи можуть ветеранів війни працевлаштувати на держслужбу: відповідь Шуляк

У Верховній Раді пропонують розглянути державну службу як один із можливих варіантів працевлаштування ветеранів війни, оскільки нині держава є найбільшим роботодавцем України. Ефективність цієї моделі підтверджує міжнародний досвід.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час слухань на тему «Чи потрібний законодавчо встановлений норматив робочих місць для працевлаштування ветеранів війни?», що проходили на базі Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Однак, попри те, що в суспільстві підтримують ідею квотування, до вирішення питання працевлаштування ветеранів важливо підходити комплексно.

За її словами, модель квот для ветеранів, яка в суспільстві нині розглядається як найбільш правильна, сама по собі не гарантує успішної інтеграції ветеранів у ринок праці: попередній досвід з обов’язковим працевлаштуванням людей з інвалідністю вказує на ризики формального підходу та низької ефективності. Щоб уникнути помилок, які вже мали місце, необхідно комплексно переосмислити механізми підтримки - від перекваліфікації й адаптації до цільового працевлаштування, зокрема, в публічному секторі.

"У суспільстві надзвичайно велика підтримка обов’язкового квотування. Але я би все ж таки рекомендувала до цього питання підходити більш комплексно. Річ у тім, що в Україні вже є негативний досвід з квотами. Йдеться про застосування обов’язкових квот для працевлаштування людей з інвалідністю. І це той приклад, який слід проаналізувати, щоб не повторити помилок", - пояснила Шуляк.

На думку парламентарки, саме державна служба може стати одним із напрямків сталого працевлаштування ветеранів. Адже держава – один із найбільших роботодавців, особливо на місцевому рівні: станом на сьогодні близько 200 тисяч людей задіяно в роботі в органах місцевого самоврядування.

"По факту держава є найбільшим роботодавцем. Тому я б також рекомендувала сконцентруватися на обговоренні цієї проблематики – яким чином ми можемо пропонувати, щоб саме ветерани були працевлаштовані в органи місцевого самоврядування, у центральні органи виконавчої влади, на державні підприємства", - зазначила вона.

Як вдалий міжнародний досвід, на прикладі якого можна говорити про ефективність такої моделі, Шуляк навела США, де діє обов’язкове квотування при прийомі ветеранів на державні посади. Вона вважає, що саме такі квоти при прийомі на державні посади ветеранів війни повинні бути у фокусі роботи з урядом щодо цього питання.

Окремо Олена Шуляк зупинилася на прикладі з українського досвіду. В межах підготовки Програми комплексного відновлення (ПКВ), яка є обовʼязковою для громад і над якою вже працює майже третина з них, Київська область заклала спеціальні заходи для підтримки ветеранів.

"Коли Київська область розробляла Програму комплексного відновлення, вона підійшла до питання роботи з ветеранами дуже грамотно, розуміючи, що ці люди можуть мати інвалідність. Вони виділили в області три окремі міста, де в професійно-технічних училищах ветерани проходитимуть перекваліфікацію", - пояснила Шуляк.

Також в області розпочали діалог з бізнесом, щоб програми навчання відповідали потребам ринку й завершувалися гарантованим працевлаштуванням.

"На мою думку, такий позитивний досвід потрібно брати й іншим громадам, щоб мати постійну комунікацію і з ветеранською спільнотою, і з роботодавцями. Ба більше, вже є бізнеси, які сьогодні розробляють програми для ветеранів. За умови такого комплексного підходу, коли буде справедливий мир, кожен ветеран повинен мати можливість знайти гідну роботу йі гідне місце", - резюмувала Олена Шуляк.