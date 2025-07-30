Нові можливості для ветеранів: як отримати протез за кошти держави у 2025 році
В Україні діє державна програма безоплатного протезування для захисників, які втратили кінцівки через війну. Процедура включає кілька етапів: від отримання медичного висновку - до вибору підприємства й примірки протезу.
РБК-Україна із посиланням на реліз Мінветеранів пояснює, як скористатися програмою крок за кроком.
Крок 1. Медичний висновок
Першим кроком є отримання одного з таких висновків:
- мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК);
- експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування;
- лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
- військово-лікарської комісії (ВЛК).
Цей документ можна отримати ще під час лікування, не чекаючи на встановлення інвалідності. Якщо висновок видала команда з оцінювання повсякденного функціонування, він з'явиться у кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики.
У деяких випадках потребу в протезуванні можуть підтверджувати інші документи - тоді додатковий висновок не потрібен.
Крок 2. Подання заяви
Подати заяву можна будь-яким зручним способом:
- онлайн - через Соціальний портал Мінсоцполітики;
- у ЦНАПі;
- у територіальному відділенні Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю (перелік за посиланням);
- через електронний кабінет особи з інвалідністю;
- у структурному підрозділі соцзахисту громади або у виконкомі місцевої ради.
Подати документи можна незалежно від місця проживання - особисто, через працівника Фонду соцзахисту чи соціального працівника лікарні або реабілітаційного закладу.
Крок 3. Вибір підприємства
Після отримання направлення особа самостійно обирає підприємство для виготовлення протеза. Зробити це можна через:
Фахівці підприємства знімуть мірки та підберуть виріб.
Крок 4. Отримання протеза
Перед виготовленням проводиться примірка протезно-ортопедичного виробу. За згодою ветерана може бути здійснена фото- або відеофіксація процесу.
Після виготовлення:
- ветерана навчають користуватися протезом;
- надають рекомендації щодо догляду;
- підписується акт приймання-передачі виробу.
Держава також покриває витрати на ремонт і сервісне обслуговування.
Ветерани можуть отримати протези за кошт держави (фото: Getty Images)
Які документи потрібні для високофункціонального протезу
Щоб отримати сучасний високофункціональний протез, потрібно надати копії таких документів:
- медичний висновок (ЛКК, ВЛК або інший);
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- витяг з наказу командира або довідку про обставини травми.
Для протеза для занять спортом також знадобляться:
- лист від Міноборони, МВС, Мінветеранів чи Мінмолодьспорту з підтвердженням участі у спортивних заходах;
- копії протоколів змагань.
Скільки платить держава
Держава компенсує вартість протезів за граничними цінами. Для ветеранів ці витрати - втричі вищі, ніж для цивільних. Якщо протез коштує дорожче, різницю можна сплатити самостійно або за підтримки благодійників.
Читайте також про те, що Уряд затвердив постанову, яка дозволяє ветеранам війни отримувати грошову компенсацію за орендоване житло. Відповідне рішення ухвалено постановою Кабінету міністрів.
Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглядають можливість розширення працевлаштування ветеранів війни у сфері державної служби. Наголошується, що держава нині є найбільшим роботодавцем в Україні, а практика залучення ветеранів до держструктур успішно працює в багатьох країнах світу.
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