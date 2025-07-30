Новые возможности для ветеранов: как получить протез за средства государства в 2025 году
В Украине действует государственная программа бесплатного протезирования для защитников, которые потеряли конечности из-за войны. Процедура включает несколько этапов: от получения медицинского заключения - до выбора предприятия и примерки протеза.
РБК-Украина со ссылкой на релиз Минветеранов объясняет, как воспользоваться программой шаг за шагом.
Шаг 1. Медицинское заключение
Первым шагом является получение одного из следующих заключений:
- мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК);
- экспертной команды по оценке повседневного функционирования;
- врачебно-консультативной комиссии (ВКК);
- военно-врачебной комиссии (ВВК).
Этот документ можно получить еще во время лечения, не дожидаясь установления инвалидности. Если заключение выдала команда по оценке повседневного функционирования, он появится в кабинете на Социальном портале Минсоцполитики.
В некоторых случаях потребность в протезировании могут подтверждать другие документы - тогда дополнительное заключение не требуется.
Шаг 2. Подача заявления
Подать заявление можно любым удобным способом:
- онлайн - через Социальный портал Минсоцполитики;
- в ЦНАПе;
- в территориальном отделении Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью (перечень по ссылке);
- через электронный кабинет лица с инвалидностью;
- в структурном подразделении соцзащиты громады или в исполкоме местного совета.
Подать документы можно независимо от места жительства - лично, через работника Фонда соцзащиты или социального работника больницы или реабилитационного учреждения.
Шаг 3. Выбор предприятия
После получения направления лицо самостоятельно выбирает предприятие для изготовления протеза. Сделать это можно через:
Специалисты предприятия снимут мерки и подберут изделие.
Шаг 4. Получение протеза
Перед изготовлением проводится примерка протезно-ортопедического изделия. С согласия ветерана может быть осуществлена фото- или видеофиксация процесса.
После изготовления протеза:
- ветерана обучают пользоваться протезом;
- предоставляют рекомендации по уходу;
- подписывается акт приема-передачи изделия.
Государство также покрывает расходы на ремонт и сервисное обслуживание.
Ветераны могут получить протезы за счет государства (фото: Getty Images)
Какие документы нужны для высокофункционального протеза
Чтобы получить современный высокофункциональный протез, нужно предоставить копии таких документов:
- медицинское заключение (ВКК, ВВК или другое);
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- выписку из приказа командира или справку об обстоятельствах травмы.
Для протеза для занятий спортом также понадобятся:
- письмо от Минобороны, МВД, Минветеранов или Минмолодьспорта с подтверждением участия в спортивных мероприятиях;
- копии протоколов соревнований.
Сколько платит государство
Государство компенсирует стоимость протезов по предельным ценам. Для ветеранов эти расходы - втрое выше, чем для гражданских. Если протез стоит дороже, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке благотворителей.
Читайте также о том, что Правительство утвердило постановление, которое позволяет ветеранам войны получать денежную компенсацию за арендованное жилье. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета министров.
Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассматривают возможность расширения трудоустройства ветеранов войны в сфере государственной службы. Отмечается, что государство сейчас является крупнейшим работодателем в Украине, а практика привлечения ветеранов в госструктуры успешно работает во многих странах мира.
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