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Новые возможности для ветеранов: как получить протез за средства государства в 2025 году

Среда 30 июля 2025 08:00
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Новые возможности для ветеранов: как получить протез за средства государства в 2025 году На каких условиях ветераны могут получить протез от государства (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине действует государственная программа бесплатного протезирования для защитников, которые потеряли конечности из-за войны. Процедура включает несколько этапов: от получения медицинского заключения - до выбора предприятия и примерки протеза.

РБК-Украина со ссылкой на релиз Минветеранов объясняет, как воспользоваться программой шаг за шагом.

Шаг 1. Медицинское заключение

Первым шагом является получение одного из следующих заключений:

  • мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК);
  • экспертной команды по оценке повседневного функционирования;
  • врачебно-консультативной комиссии (ВКК);
  • военно-врачебной комиссии (ВВК).

Этот документ можно получить еще во время лечения, не дожидаясь установления инвалидности. Если заключение выдала команда по оценке повседневного функционирования, он появится в кабинете на Социальном портале Минсоцполитики.

В некоторых случаях потребность в протезировании могут подтверждать другие документы - тогда дополнительное заключение не требуется.

Шаг 2. Подача заявления

Подать заявление можно любым удобным способом:

Подать документы можно независимо от места жительства - лично, через работника Фонда соцзащиты или социального работника больницы или реабилитационного учреждения.

Шаг 3. Выбор предприятия

После получения направления лицо самостоятельно выбирает предприятие для изготовления протеза. Сделать это можно через:

Специалисты предприятия снимут мерки и подберут изделие.

Шаг 4. Получение протеза

Перед изготовлением проводится примерка протезно-ортопедического изделия. С согласия ветерана может быть осуществлена фото- или видеофиксация процесса.

После изготовления протеза:

  • ветерана обучают пользоваться протезом;
  • предоставляют рекомендации по уходу;
  • подписывается акт приема-передачи изделия.

Государство также покрывает расходы на ремонт и сервисное обслуживание.

Новые возможности для ветеранов: как получить протез за средства государства в 2025 годуВетераны могут получить протезы за счет государства (фото: Getty Images)

Какие документы нужны для высокофункционального протеза

Чтобы получить современный высокофункциональный протез, нужно предоставить копии таких документов:

  • медицинское заключение (ВКК, ВВК или другое);
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • выписку из приказа командира или справку об обстоятельствах травмы.

Для протеза для занятий спортом также понадобятся:

  • письмо от Минобороны, МВД, Минветеранов или Минмолодьспорта с подтверждением участия в спортивных мероприятиях;
  • копии протоколов соревнований.

Сколько платит государство

Государство компенсирует стоимость протезов по предельным ценам. Для ветеранов эти расходы - втрое выше, чем для гражданских. Если протез стоит дороже, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке благотворителей.

Читайте также о том, что Правительство утвердило постановление, которое позволяет ветеранам войны получать денежную компенсацию за арендованное жилье. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета министров.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассматривают возможность расширения трудоустройства ветеранов войны в сфере государственной службы. Отмечается, что государство сейчас является крупнейшим работодателем в Украине, а практика привлечения ветеранов в госструктуры успешно работает во многих странах мира.

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