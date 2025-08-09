Нові можливості для школярів за кордоном: МОН розширило освітню програму

Міністерство освіти і науки України оновило Типову освітню програму для дітей, які навчаються за кордоном. Відтепер, окрім обов’язкових українознавчих предметів, вони зможуть обирати й інші дисципліни - від математики та фізики до іноземних мов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні зміни, які затвердили в Міністерстві освіти і науки.

Міністерство освіти і науки затвердило зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента для дітей, що проживають за кордоном і відвідують місцеві школи.

Відтепер діти за кордоном зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни.

Зміни, внесені до програми, нададуть учням і ученицям можливість, окрім обов’язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб - наприклад, для підготовки до НМТ.

Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети.

Типова освітня програма також містить: