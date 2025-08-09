ua en ru
Нові можливості для школярів за кордоном: МОН розширило освітню програму

Субота 09 серпня 2025 18:58
UA EN RU
Нові можливості для школярів за кордоном: МОН розширило освітню програму Фото: українські школярі отримали більше вибору у предметах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство освіти і науки України оновило Типову освітню програму для дітей, які навчаються за кордоном. Відтепер, окрім обов’язкових українознавчих предметів, вони зможуть обирати й інші дисципліни - від математики та фізики до іноземних мов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні зміни, які затвердили в Міністерстві освіти і науки.

Міністерство освіти і науки затвердило зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента для дітей, що проживають за кордоном і відвідують місцеві школи.

Відтепер діти за кордоном зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни.

Зміни, внесені до програми, нададуть учням і ученицям можливість, окрім обов’язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб - наприклад, для підготовки до НМТ.

Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети.

Типова освітня програма також містить:

  • перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;
  • рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;
  • вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
  • опис інструментарію оцінювання.

Вже четвертий навчальний рік в Україні починається в умовах повномасштабної війни та з непростими викликами для всього суспільства. Однак, як і раніше новий рік особливий та сповнений надій і нових можливостей.

РБК-Україна розповідало, які нововведення у сфері освіти заплановані на 2024-2025 навчальний рік.

Тим часом міністр освіти і науки Оксен Лісовий і собі розповів, що нового чекає на школярів цього року.

Україна Навчальний рік Діти
