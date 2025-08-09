Новые возможности для школьников за рубежом: МОН расширило образовательную программу
Министерство образования и науки Украины обновило Типовую образовательную программу для детей, которые учатся за рубежом. Отныне, кроме обязательных украиноведческих предметов, они смогут выбирать и другие дисциплины - от математики и физики до иностранных языков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие изменения, которые утвердили в Министерстве образования и науки.
Министерство образования и науки утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за рубежом и посещающих местные школы.
Отныне дети за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента, но и другие учебные дисциплины.
Изменения, внесенные в программу, предоставят ученикам и ученицам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями - например, для подготовки к НМТ.
Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.
Типовая образовательная программа также содержит:
- перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;
- рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;
- требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;
- рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
- описание инструментария оценивания.
Уже четвертый учебный год в Украине начинается в условиях полномасштабной войны и с непростыми вызовами для всего общества. Однако, как и раньше новый год особенный и полон надежд и новых возможностей.
РБК-Украина рассказывало, какие нововведения в сфере образования запланированы на 2024-2025 учебный год.
Тем временем министр образования и науки Оксен Лисовой и себе рассказал, что нового ждет школьников в этом году.