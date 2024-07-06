"Нові кроки задля зміцнення ППО України": що планується на саміті НАТО у Вашингтоні

"Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО", - розповів представник адміністрації США.

Він зазначив, що ці заяви будуть "частиною мосту України" до членства в НАТО.

Також за словами представника Білого дому, США оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та її військових можливостей. Ці ініціативи мають на меті допомогти країні захищатися сьогодні, а також вони дозволять Україні стримувати російську агресію в майбутньому.

Крім того, високопоставлений представник адміністрації США заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні надішле російському диктатору Володимиру Путіну "потужний сигнал" що він не зможе пересилити коаліцію країн, які підтримують Україну.

Він також додав, що у четвер відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, після чого президент США проведе спільний захід із президентом України, а також майже двома десятками союзників і партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.