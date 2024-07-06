"Новые шаги по усилению ПВО Украины": что планируют на саммите НАТО в Вашингтоне

"На следующей неделе вы увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Члены Альянса в очередной раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО", - рассказал представитель администрации США.

Он отметил, что эти заявления будут "частью моста Украины" к членству в НАТО.

Также по словам представителя Белого дома, США объявят новые шаги по усилению ПВО Украины и ее военных возможностей. Эти инициативы призваны помочь стране защищаться сегодня, а также они позволят Украине сдерживать российскую агрессию в будущем.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне направит российскому диктатору Владимиру Путину "мощный сигнал", что он не сможет пересилить коалицию стран, поддерживающих Украину.

Он также добавил, что в четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после чего президент США проведет совместное мероприятие с президентом Украины, а также около двух десятков союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.