Зеленський поговорив з новим прем'єром Британії та анонсував 100-річну угоду

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 липня, провів першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у своєму Telegram.

За словами президента, він привітав Стармера з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом. Своєю чергою Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою. "Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - написав Зеленський.