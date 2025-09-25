Нові групи заходять з півночі. РФ атакувала Україну 176 дронами: скільки збила ППО

Атака здійснювалася з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди на тимчасово окупованому Криму. Близько 100 із них становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 150 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Атака триває. Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА. Сили оборони закликають дотримуватися заходів безпеки.