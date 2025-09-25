Новые группы заходят с севера. РФ атаковала Украину 176 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 25 сентября, начиная с 18:00 24 сентября, противник атаковал Украину 176 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Атака осуществлялась с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и с Чауды на временно оккупированном Крыму. Около 100 из них составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 150 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.
Атака продолжается. Кроме того, с севера зашли новые группы ударных БпЛА. Силы обороны призывают соблюдать меры безопасности.
Прошлой ночью во время российского обстрела повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Известно, что без электроэнергии остались несколько участков, что привело к задержке поездов.