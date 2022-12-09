Нові графіки відключення світла у Києві кілька днів працюватимуть у тестовому режимі
Нові графіки відключення електроенергії у Києві перші кілька днів працюватимуть у тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора YASNO Сергія Коваленка.
"Кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі. Тому якщо на вашу адресу будуть якісь розбіжності, пишіть колегам у приватні повідомлення. Я розумію, що нові графіки виглядають дещо складнішими, але їх наявність у поточних умовах – це можливість планувати", - зазначив Коваленко.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 9 грудня, у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.
Також нагадаємо, що в Україні визначили пріоритетні групи щодо отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.
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