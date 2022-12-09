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Новые графики отключения света в Киеве несколько дней будут работать в тестовом режиме

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 21:12
Новые графики отключения света в Киеве несколько дней будут работать в тестовом режиме Фото: новые графики отключения света в Киеве несколько дней будут работать в тестовом режиме (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новые графики отключения электроэнергии в Киеве первые несколько дней будут работать в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

"Несколько дней графики будут работать в тестовом режиме. Поэтому если по вашему адресу будут какие-то несовпадения, пишите коллегам в частные сообщения. Я понимаю, что новые графики выглядят несколько сложнее, но их наличие в текущих условиях – это возможность планировать", - отметил Коваленко.

Напомним, что в пятницу, 9 декабря, в Киеве начали действовать новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

Также напомним, что в Украине определили приоритетные группы по получению электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

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