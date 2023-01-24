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Новые фантазии Лукашенко: видятся "угрозы от Запада", говорит, ему предложили "пакт о ненападении на Украину"

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Беларусь, Вторник 24 января 2023 11:57
Новые фантазии Лукашенко: видятся "угрозы от Запада", говорит, ему предложили "пакт о ненападении на Украину" Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер беларусского режима Александр Лукашенко снова заявил об "угрозах" Минску со стороны Запада, добавив, что ему, якобы предлагали даже "заключить пакт о ненападении" с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно", - заявил он.

По его словам, именно поэтому в Беларуси якобы "вынуждены жестко реагировать".

"Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это", - добавил он.

При этом диктатор уверяет, что "если бы белорусы не выстояли в 2020 году", в стране сейчас "было бы хуже, чем в Украине".

"Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине", - заверил Лукашенко.

Как сообщалось, недавно Лукашенко заявил, что белорусы поддерживают своих "российских братьев", но и якобы "не забывают" также и об украинцах.

Кроме того, ранее диктатор Александр Лукашенко своим указом провозгласил "год мира и созидания" в Беларуси, несмотря на участие Минска в войне против Украины.

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