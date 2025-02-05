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Нові дрони ZEUS і HADES вже допущені до використання в ЗСУ, - Міноборони

Фото: дрони ZEUS і HADES вже допущені до використання в ЗСУ (mod.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES. Вони маневрені, маловразливі до РЕБ і здатні знищувати ворожу техніку на великій швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Сьогодні, 5 січня, оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва.

І міністерстві пояснили, що дані дрони мають відразу ряд переваг. Зокрема:

  • маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів;
  • завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості;
  • можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога;
  • маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що наприкінці січня Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.

Також нещодавно відомство розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.

Тим часом до експлуатації у підрозділах Збройних сил України (ЗСУ) був допущений робот-логіст.

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