Нові дрони ZEUS і HADES вже допущені до використання в ЗСУ, - Міноборони

Міноборони України кодифікувало і допустило до використання нові безпілотники ZEUS і HADES. Вони маневрені, маловразливі до РЕБ і здатні знищувати ворожу техніку на великій швидкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Сьогодні, 5 січня, оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва.
І міністерстві пояснили, що дані дрони мають відразу ряд переваг. Зокрема:
Нагадаємо, що наприкінці січня Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.
Також нещодавно відомство розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.
Тим часом до експлуатації у підрозділах Збройних сил України (ЗСУ) був допущений робот-логіст.
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