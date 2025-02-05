Новые дроны ZEUS и HADES уже допущены к использованию в ВСУ, - Минобороны

Напомним, что в конце января Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.

Также недавно ведомство начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов.

Тем временем к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был допущен робот-логист.

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