Нові директиви і курс на Абу-Дабі: що готує Україна на переговори з РФ

Наступні тристоронні переговори між Україною, США та РФ відбудуться на початку березня, скоріш за все, в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та допис секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram .

Президент розповів, що сьогодні кілька разів говорив з Рустемом Умєровим, головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та переговорниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Вже більше готовності до наступного тристороннього формату. Скоріш за все - зустріч наступна буде в Еміратах, буде саме в Абу-Дабі. Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня", - сказано в його заяві.

Він наголосив, що треба підготувати зустріч на рівні лідерів, і додав, що саме такий формат "може багато вирішити".

"Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати - це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів", - підкреслив Зеленський.

РФ не готова до миру

Він зауважив, що готовності країни-агресорки до миру немає, і жодної ознаки, що російський диктатор "зупиняє свою машину війни" також поки що немає. За словами президента, на Росію необхідно продовжувати тиснути, і на це мають спрацювати санкції.

"І з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви - те, чого ми маємо досягти", - заявив Зеленський.

Формати переговорів у Женеві

Умєров розповів, що сьогодні переговори у Женеві відбувались у двох форматах - окремо з американськими представниками та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

"Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання - зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною", - йдеться в його заяві.

Секретар РНБО зазначив, що окрему увагу приділили економічному блоку та довгостроковим механізмам підтримки України.

"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану", - повідомив Умєров.