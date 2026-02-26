Новые директивы и курс на Абу-Даби: что готовит Украина на переговоры с РФ

Следующие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоятся в начале марта, скорее всего, в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и публикацию секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram .

Президент рассказал, что сегодня несколько раз говорил с Рустемом Умеровым, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего - встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта", - сказано в его заявлении.

Он подчеркнул, что надо подготовить встречу на уровне лидеров, и добавил, что именно такой формат "может многое решить".

"В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о России, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах. Войну надо завершать - это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

РФ не готова к миру

Он отметил, что готовности страны-агрессора к миру нет, и ни одного признака, что российский диктатор "останавливает свою машину войны" также пока нет. По словам президента, на Россию необходимо продолжать давить, и на это должны сработать санкции.

"И с Америкой, и с Европой мы обсуждаем каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались достаточно решительными. Я предоставил сегодня команде следующие директивы - то, чего мы должны достичь", - заявил Зеленский.

Форматы переговоров в Женеве

Умеров рассказал, что сегодня переговоры в Женеве проходили в двух форматах - отдельно с американскими представителями и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

"Следующий раунд готовится. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача - сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", - говорится в его заявлении.

Секретарь СНБО отметил, что отдельное внимание уделили экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины.

"Вместе с экономической командой Правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более подробно продолжат работу над документом, в частности относительно будущего восстановления и инвестиционного плана", - сообщил Умеров.