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Нові дані щодо зарплат чиновників: у чотирьох відомствах платять 90-100 тисяч гривень

Україна, Вівторок 24 червня 2025 11:01
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Нові дані щодо зарплат чиновників: у чотирьох відомствах платять 90-100 тисяч гривень Фото: Зарплати чиновників зросли до 59 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати чиновників значно перевищують середню по Україні. Але вони нижчі, ніж у приватному секторі для фахівців відповідної кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У травні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 58,8 тисячі гривень. Порівняно з травнем минулого року (50,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,5%.

Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (15,9%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у квітні становила 19,9 тисячі гривень, збільшившись за рік на 17,9%. Даних за травень поки немає.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у травні в центральних держорганах зарплату отримували 22 235 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (114,1 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 525 осіб.

На другому місці - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей - 96,1 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 59.

На третьому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 91,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 373 особи.

В Антимонопольному комітеті платять 89,5 тисячі гривень. У комітеті працюють 269 осіб.
Нові дані щодо зарплат чиновників: у чотирьох відомствах платять 90-100 тисяч гривень

Зарплата керівництва

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,4 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 499 керівників у таких відомствах:

  • НАЗК - 303,5 тисячі гривень (5 чиновників),
  • Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей - 287,4 тисячі гривень (4 особи),
  • НКРЕКП - 232,9 тисячі гривень (7 осіб),
  • Центральна виборча комісія - 211,7 тисячі гривень (18 осіб).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад у приватному секторі.

Інфляція в Україні в травні зросла до 15,9%. Прискорення зростання цін призвело до уповільнення зростання реальних доходів українців, у пенсіонерів вони навіть знижуються.

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