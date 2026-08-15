В Новгородській області пролунали вибухи, під атакою може бути аеропорт "Саваслейка"

У ніч на 15 серпня в Нижньогородській області Росії пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
За попередніми даними моніторингових каналів, ціллю могла стати "Саваслейка".
Це - військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет "Кинджал".
На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому.
Аеродром "Саваслейка" вже опинявся під ударами Сил оборони раніше. Ще в червні 2025 року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МіГ-31 - підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ тоді знищили одразу два літаки на аеродромі в Нижньогородській області.
На початку серпня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс" і нафтобазу в Калузькій області, а трохи згодом потужні пожежі спалахнули й на військовому аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму після серії гучних вибухів.