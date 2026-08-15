UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Новгородській області пролунали вибухи, під атакою може бути аеропорт "Саваслейка"

03:57 15.08.2026 Сб
1 хв
За словами очевидців, над районом аеродрому здійнялася заграва
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці влучання спостерігають сильну пожежу (росЗМІ)

У ніч на 15 серпня в Нижньогородській області Росії пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За попередніми даними моніторингових каналів, ціллю могла стати "Саваслейка".

Це - військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому.

Аеродром "Саваслейка" вже опинявся під ударами Сил оборони раніше. Ще в червні 2025 року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МіГ-31 - підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ тоді знищили одразу два літаки на аеродромі в Нижньогородській області.

На початку серпня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс" і нафтобазу в Калузькій області, а трохи згодом потужні пожежі спалахнули й на військовому аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму після серії гучних вибухів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМіГ-31КВійна в Україні