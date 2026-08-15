В Новгородській області пролунали вибухи, під атакою може бути аеропорт "Саваслейка"

За попередніми даними моніторингових каналів, ціллю могла стати "Саваслейка".

Це - військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому.

Аеродром "Саваслейка" вже опинявся під ударами Сил оборони раніше. Ще в червні 2025 року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МіГ-31 - підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ тоді знищили одразу два літаки на аеродромі в Нижньогородській області.