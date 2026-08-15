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В Новгородской области раздались взрывы, под атакой может находиться аэропорт "Саваслейка"

03:57 15.08.2026 Сб
1 мин
По словам очевидцев, над районом аэродрома поднялось зарево
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте попадания наблюдают сильный пожар (росСМИ)

В ночь на 15 августа в Нижегородской области России раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным мониторинговых каналов, целью могла стать "Саваслейка".

Это военный аэродром, где базируются самолеты МиГ-31К, которые используют в качестве носителей аэробалистических ракет "Кинжал".

На обнародованных фото с места происшествия видно зарево в районе аэродрома.

Аэродром "Саваслейка" уже оказывался под ударами Сил обороны раньше. Еще в июне 2025 года Генштаб подтвердил, что на авиабазе ликвидировали по меньшей мере один МиГ-31 - подразделения Сил специальных операций ВСУ тогда уничтожили сразу два самолета на аэродроме в Нижегородской области.

В начале августа Силы обороны поразили Саратовский НПЗ , аэродром "Энгельс" и нефтебазу в Калужской области, а спустя некоторое время мощные пожары вспыхнули и на военном аэродроме"Гвардейское" во временно оккупированном Крыму после серии громких взрывов.

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