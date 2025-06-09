На авіабазі Саваслейка ліквідували щонайменше один МіГ-31, - Генштаб

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області РФ. Ліквідовано два літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються", - заявили в Генштабі.

Як зазначається в повідомленні, авіабаза використовується для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Носії "Кинджалів"

Саваслейка - це військовий аеродром у Нижегородській області Росії. Повна назва - авіабаза Саваслейка. Він розташований біля однойменного селища в окрузі міста Первомайськ. Аеродром використовується збройними силами РФ, зокрема, для розміщення та підготовки екіпажів бойової авіації.

З 2022 року МіГ-31К використовуються Росією для запуску ракет "Кинжал", які вважаються важковразливими для ППО через гіперзвукову швидкість.

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Часто літаки МіГ-31 базуються або тимчасово переміщуються на аеродроми на півночі Росії (включно з Саваслейкою), а також до Білорусі.

Поява МіГ-31 у повітрі часто фіксується українською ППО як потенційна загроза пуску ракет.

Вранці 9 червня Повітряні сили повідомили про загрозу ракетної небезпеки по всій території України через зліт МіГ-31К. Через деякий час, було відомо о 9:00, що "Кинджали" пішли у напрямку на Рівненську область. Пізніше стало відомо що у Рівненській області було чутно три вибухи.